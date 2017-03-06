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Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7352

Назва: Використання народних традицій у сучасному одязі провідних українських дизайнерів
Автори: Штана, М.О.
Ключові слова: сучасний одяг
народні традиції в створенні одягу
український костюм
український одяг
історія одягу України
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): Сучасний одяг – співзвучний з народним одягом у використанні малюнків (клітини, колони, образні ритми й масштаби), гри фактур матеріалів, загальних колористичних рішень. Хустки, міхові головні убори, черевики, пояса підкреслюють в костюмі сучасні особливості. Кожна мода є дзеркалом часу, але тільки після того, як вона буде прийнята окремим соціальним колом, народом, вона може стати модою. Її крива йде вверх з популярністю, все більш росте кількість тих, хто отримує від неї задоволення. Кількість сучасних митців – конструкторів, модельєрів, дизайнерів одягу, які використовують у своїй творчості етнічні мотиви національної української спадщини у розробці сучасних колекцій одягу на сьогодні є незначною, але їх творчість потребує вивчення з метою подальшого впровадження у масове виробництво.
Опис: Штана М. О. Використання народних традицій у сучасному одязі провідних українських дизайнерів / М. О. Штана // Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Героя України, Заслуженого майстра народної творчості України В.С. Роїк: матеріали наук.-практ. конф., (м. Полтава, 25-26 вересня 2014 р). – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – С. 114-119.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7352
Розташовується у зібраннях:Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
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