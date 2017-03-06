Короткий огляд (реферат):

Сучасний одяг – співзвучний з народним одягом у використанні малюнків (клітини, колони, образні ритми й масштаби), гри фактур матеріалів, загальних колористичних рішень. Хустки, міхові головні убори, черевики, пояса підкреслюють в костюмі сучасні особливості. Кожна мода є дзеркалом часу, але тільки після того, як вона буде прийнята окремим соціальним колом, народом, вона може стати модою. Її крива йде вверх з популярністю, все більш росте кількість тих, хто отримує від неї задоволення. Кількість сучасних митців – конструкторів, модельєрів, дизайнерів одягу, які використовують у своїй творчості етнічні мотиви національної української спадщини у розробці сучасних колекцій одягу на сьогодні є незначною, але їх творчість потребує вивчення з метою подальшого впровадження у масове виробництво.