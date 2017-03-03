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Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7348
|Назва:
|Національне виховання членів гуртка декоративного мистецтва на заняттях з вивчення традиційної української вишивки
|Автори:
|Бабенко, Л.А.
|Ключові слова:
|система позашкільної роботи
українська вишивка
позашкільне виховання
гурткова робота
розвиток творчих здібностей
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|Позашкільна освіта й виховання є складовою системи безперервної освіти. Вона історично базується на традиціях виховання особистості, що їх сформували представники різних національних спільнот України, і є
сприятливим соціокультурним середовищем для проведення різнопланової виховної роботи, в тому числі й виховання в учнів національної
самосвідомості. Значення позашкільної роботи у розвитку особистості посилюється тим, що вона сприяє вихованню не лише духовності й
моральності, задоволенню різнобічних інтересів, а й стимулює творчий розвиток, виховує позитивне ставлення до національних і загальнолюдських культурних цінностей.
|Опис:
|Бабенко Л. А. Національне виховання членів гуртка декоративного мистецтва на заняттях з вивчення традиційної української вишивки / Л. А. Бабенко // Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Героя України, Заслуженого майстра народної творчості України В.С. Роїк: матеріали наук.-практ. конф., (м. Полтава, 25-26 вересня 2014 р). – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – С. 98-102.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7348
|Розташовується у зібраннях:
|Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк
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