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Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7348

Назва: Національне виховання членів гуртка декоративного мистецтва на заняттях з вивчення традиційної української вишивки
Автори: Бабенко, Л.А.
Ключові слова: система позашкільної роботи
українська вишивка
позашкільне виховання
гурткова робота
розвиток творчих здібностей
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): Позашкільна освіта й виховання є складовою системи безперервної освіти. Вона історично базується на традиціях виховання особистості, що їх сформували представники різних національних спільнот України, і є сприятливим соціокультурним середовищем для проведення різнопланової виховної роботи, в тому числі й виховання в учнів національної самосвідомості. Значення позашкільної роботи у розвитку особистості посилюється тим, що вона сприяє вихованню не лише духовності й моральності, задоволенню різнобічних інтересів, а й стимулює творчий розвиток, виховує позитивне ставлення до національних і загальнолюдських культурних цінностей.
Опис: Бабенко Л. А. Національне виховання членів гуртка декоративного мистецтва на заняттях з вивчення традиційної української вишивки / Л. А. Бабенко // Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Героя України, Заслуженого майстра народної творчості України В.С. Роїк: матеріали наук.-практ. конф., (м. Полтава, 25-26 вересня 2014 р). – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – С. 98-102.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7348
Розташовується у зібраннях:Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк

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Файл Опис РозмірФормат
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