DSpace
 

Детальніший пошук
Домівка
 
Перегляд
Фонди
та зібрання
Дати випуску
Автори
Заголовки
Теми
 
Зареєстрованим:
Оновлення на e-mail
Мій архів матеріалів
вхід зареєстрованим
користувачам
Обліковий запис
 
Про DSpace

DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Наукові видання >
Філологічні науки >
2016(23) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7347

Назва: Датив як індикатор увічливості
Автори: Болотнікова, А.П.
Ключові слова: датив
увічливість
давальний відмінок
дативна модель
категорія ввічливості
принцип увічливості
інтенція мовця
Дата публікації: 2016
Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Короткий огляд (реферат): Увічливість вимагає від мовця правильного, доречного вибору мовного індикатора, який би був розпізнаним адресатом і оптимальним у певній комунікативній ситуації, відповідав би всім її параметрам. Одним з таких індикаторів є давальний відмінок. Назва датив (dativus) походить від латинського dare – давати, що розкриває його основне значення – цим відмінком позначається людина, особистість, якій щось дається, відсилається, говориться і т. ін. Датив у широкому розумінні – це відмінок «одержувача», який можна представити в такий спосіб: «Х дав / послав / приніс / сказав / Y-ку Z». Водночас за певних умов датив у вказаній моделі Y репрезентує значення ввічливості: Чим можу Вам (тобі, пану, пані) допомогти? Може, Вам слід було б… , «Кланяюся його милості панові Матусевичу» (В. Шевчук), «Мені доручено панові послу поставити кілька запитань!» (П. Загребельний). На значення ввічливої адресатності, яка корелює зі значенням вокативу, указують можливі трансформації, пор.: «А тепер кумові та кумі їсти та пити!» (Панас Мирний) – Куме та кумо, а тепер їсти та пити! Саме такий датив буде предметом подальшого аналізу.
Опис: Болотнікова А. П. Датив як індикатор увічливості / А. П. Болотнікова // Філологічні науки : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 23. – С. 104–111.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7347
Розташовується у зібраннях:2016(23)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Bolotnikova.pdf345,22 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Перегляд статистики

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 
Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок