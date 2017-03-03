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2016(23) > Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7347

Назва: Датив як індикатор увічливості Автори: Болотнікова, А.П. Ключові слова: датив

увічливість

давальний відмінок

дативна модель

категорія ввічливості

принцип увічливості

інтенція мовця Дата публікації: 2016 Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Короткий огляд (реферат): Увічливість вимагає від мовця правильного, доречного вибору мовного індикатора, який би був розпізнаним адресатом і оптимальним у певній комунікативній ситуації, відповідав би всім її параметрам. Одним з таких індикаторів є давальний відмінок. Назва датив (dativus) походить від латинського dare – давати, що розкриває його основне значення – цим відмінком позначається людина, особистість, якій щось дається, відсилається, говориться і т. ін. Датив у широкому розумінні – це відмінок «одержувача», який можна представити в такий спосіб: «Х дав / послав / приніс / сказав / Y-ку Z». Водночас за певних умов датив у вказаній моделі Y репрезентує значення ввічливості: Чим можу Вам (тобі, пану, пані) допомогти? Може, Вам слід було б… , «Кланяюся його милості панові Матусевичу» (В. Шевчук), «Мені доручено панові послу поставити кілька запитань!» (П. Загребельний). На значення ввічливої адресатності, яка корелює зі значенням вокативу, указують можливі трансформації, пор.: «А тепер кумові та кумі їсти та пити!» (Панас Мирний) – Куме та кумо, а тепер їсти та пити! Саме такий датив буде предметом подальшого аналізу. Опис: Болотнікова А. П. Датив як індикатор увічливості / А. П. Болотнікова // Філологічні науки : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 23. – С. 104–111. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7347 Розташовується у зібраннях: 2016(23)



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