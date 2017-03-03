|
DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Наукові видання >
Філологічні науки >
2016(23) >
|
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7346
|Назва:
|Образні модифікації концепту війна в текстопросторах братів Тютюнників
|Автори:
|Бондар, Н.В.
|Ключові слова:
|концепт війна
концепт
війна
художній дискурс
метафора
лінгвокультурема
ментальність
брати Тютюнники
|Дата публікації:
|2016
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Короткий огляд (реферат):
|Особливістю ментальності української нації є те, що протягом віків вона вперто відстоювала, та що там критися, і до сьогодні кров’ю, сльозами виборює своє право на незалежність, мирне життя. ХХ століття стало найтяжчим випробуванням, коли «український народ зазнав таких бід і втрат, яких не мав за всю попередню багатовікову історію: три революції, дві світові і громадянська війни». Усе це знайшло своє відображення у мовопросторах братів Тютюнників.
|Опис:
|Бондар Н. В. Образні модифікації концепту війна в текстопросторах братів Тютюнників / Н. В. Бондар // Філологічні науки : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 23. – С. 111–118.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7346
|Розташовується у зібраннях:
|2016(23)
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.