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2016(23) > Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7346

Назва: Образні модифікації концепту війна в текстопросторах братів Тютюнників Автори: Бондар, Н.В. Ключові слова: концепт війна

концепт

війна

художній дискурс

метафора

лінгвокультурема

ментальність

брати Тютюнники Дата публікації: 2016 Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Короткий огляд (реферат): Особливістю ментальності української нації є те, що протягом віків вона вперто відстоювала, та що там критися, і до сьогодні кров’ю, сльозами виборює своє право на незалежність, мирне життя. ХХ століття стало найтяжчим випробуванням, коли «український народ зазнав таких бід і втрат, яких не мав за всю попередню багатовікову історію: три революції, дві світові і громадянська війни». Усе це знайшло своє відображення у мовопросторах братів Тютюнників. Опис: Бондар Н. В. Образні модифікації концепту війна в текстопросторах братів Тютюнників / Н. В. Бондар // Філологічні науки : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 23. – С. 111–118. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7346 Розташовується у зібраннях: 2016(23)



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