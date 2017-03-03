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DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Наукові видання >
Філологічні науки >
2016(23) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7346

Назва: Образні модифікації концепту війна в текстопросторах братів Тютюнників
Автори: Бондар, Н.В.
Ключові слова: концепт війна
концепт
війна
художній дискурс
метафора
лінгвокультурема
ментальність
брати Тютюнники
Дата публікації: 2016
Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Короткий огляд (реферат): Особливістю ментальності української нації є те, що протягом віків вона вперто відстоювала, та що там критися, і до сьогодні кров’ю, сльозами виборює своє право на незалежність, мирне життя. ХХ століття стало найтяжчим випробуванням, коли «український народ зазнав таких бід і втрат, яких не мав за всю попередню багатовікову історію: три революції, дві світові і громадянська війни». Усе це знайшло своє відображення у мовопросторах братів Тютюнників.
Опис: Бондар Н. В. Образні модифікації концепту війна в текстопросторах братів Тютюнників / Н. В. Бондар // Філологічні науки : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 23. – С. 111–118.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7346
Розташовується у зібраннях:2016(23)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Bondar.pdf350,07 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
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