Короткий огляд (реферат):

Система позашкільного виховання й освіти, що включає науковотехнічні й виробничі колективи, художньо-технічні товариства, клуби юних техніків, малі академії наук, дитячі творчі об’єднання створює можливості для забезпечення кожній дитині цілеспрямовану й повноцінну організацію вільного часу, всебічний розвиток власних здібностей, отримання додаткових знань і оволодіння професійними уміннями. Одним з улюблених дітьми видів творчої діяльності є заняття в гуртках з української народної вишивки. Удосконалюючи і координуючи рухи пальців і кистей рук, вишивка впливає на загальний інтелектуальний розвиток дитини, в тому числі і на розвиток мови. Вишивка знайомить дітей з основними математичними поняттями (тому що тут доводиться багато рахувати), сприяє концентрації уваги, розвиває конструктивне мислення.