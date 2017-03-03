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Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7345

Назва: Українська народна вишивка у позашкільній діяльності учнів
Автори: Галамбош, Г.В.
Ключові слова: українська вишивка
гурткова робота
позашкільна діяльність
художньо-ручна праця
позашкільна освіта у м. Полтаві
позашкільне виховання
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): Система позашкільного виховання й освіти, що включає науковотехнічні й виробничі колективи, художньо-технічні товариства, клуби юних техніків, малі академії наук, дитячі творчі об’єднання створює можливості для забезпечення кожній дитині цілеспрямовану й повноцінну організацію вільного часу, всебічний розвиток власних здібностей, отримання додаткових знань і оволодіння професійними уміннями. Одним з улюблених дітьми видів творчої діяльності є заняття в гуртках з української народної вишивки. Удосконалюючи і координуючи рухи пальців і кистей рук, вишивка впливає на загальний інтелектуальний розвиток дитини, в тому числі і на розвиток мови. Вишивка знайомить дітей з основними математичними поняттями (тому що тут доводиться багато рахувати), сприяє концентрації уваги, розвиває конструктивне мислення.
Опис: Галамбош Г. В. Українська народна вишивка у позашкільній діяльності учнів / Г. В. Галамбош // Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Героя України, Заслуженого майстра народної творчості України В.С. Роїк: матеріали наук.-практ. конф., (м. Полтава, 25-26 вересня 2014 р). – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – С. 94-98.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7345
Розташовується у зібраннях:Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
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