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Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7345
|Назва:
|Українська народна вишивка у позашкільній діяльності учнів
|Автори:
|Галамбош, Г.В.
|Ключові слова:
|українська вишивка
гурткова робота
позашкільна діяльність
художньо-ручна праця
позашкільна освіта у м. Полтаві
позашкільне виховання
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|Система позашкільного виховання й освіти, що включає науковотехнічні й виробничі колективи, художньо-технічні товариства, клуби юних техніків, малі академії наук, дитячі творчі об’єднання створює можливості
для забезпечення кожній дитині цілеспрямовану й повноцінну організацію вільного часу, всебічний розвиток власних здібностей, отримання додаткових знань і оволодіння професійними уміннями. Одним з улюблених дітьми видів творчої діяльності є заняття в гуртках з української народної вишивки. Удосконалюючи і координуючи рухи пальців і кистей рук, вишивка впливає на загальний інтелектуальний розвиток дитини, в тому числі і на розвиток мови. Вишивка знайомить дітей з основними математичними поняттями (тому що тут доводиться багато рахувати), сприяє концентрації уваги, розвиває конструктивне мислення.
|Опис:
|Галамбош Г. В. Українська народна вишивка у позашкільній діяльності учнів / Г. В. Галамбош // Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Героя України, Заслуженого майстра народної творчості України В.С. Роїк: матеріали наук.-практ. конф., (м. Полтава, 25-26 вересня 2014 р). – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – С. 94-98.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7345
|Розташовується у зібраннях:
|Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк
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