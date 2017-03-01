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Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7338

Назва: Виховання молоді в українських національних традиціях
Автори: Кудря, О.В.
Ключові слова: сучасна система освіти
виховання молоді
трудове навчання
національна самосвідомість
українська вишивка
писанкарство
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): Прилученню учнівської молоді до надбань національної культури сприяє сучасна система освіти, яка базується на національній основі, дає можливість залучення у процес навчання та виховання ідей національної філософії, народних ідеалів та традицій, звичаїв, обрядів. Це забезпечує етнізацію підростаючого покоління, формування у нього національної гідності, почуття поваги до інших народів. Великі потенційні можливості для прилучення молоді до надбань національної культури має предмет «Трудове навчання». Поєднання теорії з практикою сприяє глибшому усвідомленню учнями вагомості надбань (як матеріальних так і духовних) українців минулого. У сучасній науці проблема виховання молоді в українських національних традиціях продовжує бути актуальною.
Опис: Кудря О. В. Виховання молоді в українських національних традиціях / О. В. Кудря // Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Героя України, Заслуженого майстра народної творчості України В.С. Роїк: матеріали наук.-практ. конф., (м. Полтава, 25-26 вересня 2014 р). – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – С. 85-89.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7338
Розташовується у зібраннях:Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк

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Файл Опис РозмірФормат
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