Короткий огляд (реферат):

Прилученню учнівської молоді до надбань національної культури сприяє сучасна система освіти, яка базується на національній основі, дає можливість залучення у процес навчання та виховання ідей національної філософії, народних ідеалів та традицій, звичаїв, обрядів. Це забезпечує етнізацію підростаючого покоління, формування у нього національної гідності, почуття поваги до інших народів. Великі потенційні можливості для прилучення молоді до надбань національної культури має предмет «Трудове навчання». Поєднання теорії з практикою сприяє глибшому усвідомленню учнями вагомості надбань (як матеріальних так і духовних) українців минулого. У сучасній науці проблема виховання молоді в українських національних традиціях продовжує бути актуальною.