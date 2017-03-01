Короткий огляд (реферат):

Все частіше українські дизайнери починають звертатись в своїх роботах до національних традицій оформлення одягу, особливо жіночого, на сукнях, дорогих і звичайних, з'являється українська вишивка, і навіть на чоловічих краватках та трусах з'являються візерунки наших предків. Серед сучасних українських дизайнерів, які звертаються на національних традицій при створенні нових колекцій модного одягу, можна назвати Владу Назик, Ірину Крилову, Катерину Авілову, Костянтина Миро, Олену Гопей та ін. Сучасна вишивка – це вироби підприємств художньої промисловості. Вони розміщені у Косові, Львові, Полтаві, Решетилівці та інших містах, де у співдружності з художниками-професіоналами, працюють майстри, котрі отримали професійну підготовку у відповідних училищах.