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Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7336
|Назва:
|Використання мотивів української вишивки у композиції сучасного одягу
|Автори:
|Борисова, Т.М.
|Ключові слова:
|українська вишивка
сучасна вишивка
гаптування
національний костюм
народний одяг
орнаменти вишивки
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|Все частіше українські дизайнери починають звертатись в своїх роботах до національних традицій оформлення одягу, особливо жіночого, на сукнях, дорогих і звичайних, з'являється українська вишивка, і навіть на чоловічих краватках та трусах з'являються візерунки наших предків. Серед сучасних українських дизайнерів, які звертаються на національних традицій при створенні нових колекцій модного одягу, можна назвати Владу Назик, Ірину Крилову, Катерину Авілову, Костянтина Миро, Олену Гопей та ін. Сучасна вишивка – це вироби підприємств художньої промисловості.
Вони розміщені у Косові, Львові, Полтаві, Решетилівці та інших містах, де у співдружності з художниками-професіоналами, працюють майстри, котрі отримали професійну підготовку у відповідних училищах.
|Опис:
|Борисова Т. М. Використання мотивів української вишивки у композиції сучасного одягу / Т. М. Борисова // Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Героя України, Заслуженого майстра народної творчості України В.С. Роїк: матеріали наук.-практ. конф., (м. Полтава, 25-26 вересня 2014 р). – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – С. 73-80.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7336
|Розташовується у зібраннях:
|Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк
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