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Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7335

Назва: Фітодизайн в українській вишиванці
Автори: Титаренко, О.О.
Ключові слова: фітодизайн в вишивці
українська вишивка
народна орнаментика
обереги в вишивці
українські вишиванки
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): У символіці окремих орнаментальних груп у вишивках на одязі українців головну увагу приділяють орнаментам рослинної (зокрема квіткової) графіки і номінації та можливому значенню окремих орнаментальних мотивів. Рослинний світ – дерева, квіти, трави – міцно вкорінений у традиційній свідомості українського народу і асоціюється в народній уяві з молодістю, весною, розквітом, здоров'ям. Рослинний світ, відіграючи важливу роль у світоглядній сфері традиційно-побутової культури українців, широко представлений в народній орнаментиці.
Опис: Титаренко О. О. Фітодизайн в українській вишиванці / О. О. Титаренко // Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Героя України, Заслуженого майстра народної творчості України В.С. Роїк: матеріали наук.-практ. конф., (м. Полтава, 25-26 вересня 2014 р). – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – С. 60-73.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7335
Розташовується у зібраннях:Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
13.pdf487,29 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
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