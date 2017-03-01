Короткий огляд (реферат):

У символіці окремих орнаментальних груп у вишивках на одязі українців головну увагу приділяють орнаментам рослинної (зокрема квіткової) графіки і номінації та можливому значенню окремих орнаментальних мотивів. Рослинний світ – дерева, квіти, трави – міцно вкорінений у традиційній свідомості українського народу і асоціюється в народній уяві з молодістю, весною, розквітом, здоров'ям. Рослинний світ, відіграючи важливу роль у світоглядній сфері традиційно-побутової культури українців, широко представлений в народній орнаментиці.