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Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7335
|Назва:
|Фітодизайн в українській вишиванці
|Автори:
|Титаренко, О.О.
|Ключові слова:
|фітодизайн в вишивці
українська вишивка
народна орнаментика
обереги в вишивці
українські вишиванки
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|У символіці окремих орнаментальних груп у вишивках на одязі українців головну увагу приділяють орнаментам рослинної (зокрема
квіткової) графіки і номінації та можливому значенню окремих орнаментальних мотивів.
Рослинний світ – дерева, квіти, трави – міцно вкорінений у традиційній свідомості українського народу і асоціюється в народній уяві з молодістю, весною, розквітом, здоров'ям. Рослинний світ, відіграючи важливу роль у світоглядній сфері традиційно-побутової культури українців, широко
представлений в народній орнаментиці.
|Опис:
|Титаренко О. О. Фітодизайн в українській вишиванці / О. О. Титаренко // Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Героя України, Заслуженого майстра народної творчості України В.С. Роїк: матеріали наук.-практ. конф., (м. Полтава, 25-26 вересня 2014 р). – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – С. 60-73.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7335
|Розташовується у зібраннях:
|Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк
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