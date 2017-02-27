|
DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Факультети та кафедри >
Факультети >
Факультет Технологій та дизайну >
Кафедра основ виробництва та дизайну >
Матеріали наукових конференцій та семінарів >
Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк >
|
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7318
|Назва:
|Виставка творів Віри Роїк та її учнів на Рівненській землі
|Автори:
|Масась, І.М.
|Ключові слова:
|Роїк Віра Сергіївна
мистецтво української вишивки
виставковий тур "Український рушничок"
українські майстри вишивки
сучасна вишивка
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|Протягом трьох місяців з лютого до квітня нинішнього року в Рівненській області демонструвалася виїзна експозиція сучасної української вишивки з Криму «Віра Роїк та її учні». В листі, що надійшов нещодавно
сину майстрині – Вадиму Роїку, директор Рівненського обласного краєзнавчого музею Олександр Булига висловлює щиру вдячність йому та його родині за подвижницьку працю та активну особисту участь в організації
та проведенні Всеукраїнського мистецького туру, присвяченого 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. Колекція сформована з декоративних виробів Героя України, заслуженого майстра народної творчості України Віри Роїк, яких вона
вишила за своє довге, майже столітнє життя більше тисячі, та її учениць – вишивальниць Світлани Лавренюк, Євдокії Шеко, Євгенії Жукової, Галини Дмитрієвої, а також внучки Аліни Воронової і правнучки Юлії Абрамової.
|Опис:
|Масась І. М. Виставка творів Віри Роїк та її учнів на Рівненській землі / І. М. Масась // Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Героя України, Заслуженого майстра народної творчості України В.С. Роїк: матеріали наук.-практ. конф., (м. Полтава, 25-26 вересня 2014 р). – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – С. 20-24.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7318
|Розташовується у зібраннях:
|Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.