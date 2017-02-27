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Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7318

Назва: Виставка творів Віри Роїк та її учнів на Рівненській землі
Автори: Масась, І.М.
Ключові слова: Роїк Віра Сергіївна
мистецтво української вишивки
виставковий тур "Український рушничок"
українські майстри вишивки
сучасна вишивка
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): Протягом трьох місяців з лютого до квітня нинішнього року в Рівненській області демонструвалася виїзна експозиція сучасної української вишивки з Криму «Віра Роїк та її учні». В листі, що надійшов нещодавно сину майстрині – Вадиму Роїку, директор Рівненського обласного краєзнавчого музею Олександр Булига висловлює щиру вдячність йому та його родині за подвижницьку працю та активну особисту участь в організації та проведенні Всеукраїнського мистецького туру, присвяченого 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. Колекція сформована з декоративних виробів Героя України, заслуженого майстра народної творчості України Віри Роїк, яких вона вишила за своє довге, майже столітнє життя більше тисячі, та її учениць – вишивальниць Світлани Лавренюк, Євдокії Шеко, Євгенії Жукової, Галини Дмитрієвої, а також внучки Аліни Воронової і правнучки Юлії Абрамової.
Опис: Масась І. М. Виставка творів Віри Роїк та її учнів на Рівненській землі / І. М. Масась // Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Героя України, Заслуженого майстра народної творчості України В.С. Роїк: матеріали наук.-практ. конф., (м. Полтава, 25-26 вересня 2014 р). – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – С. 20-24.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7318
Розташовується у зібраннях:Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
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