Короткий огляд (реферат):

Протягом трьох місяців з лютого до квітня нинішнього року в Рівненській області демонструвалася виїзна експозиція сучасної української вишивки з Криму «Віра Роїк та її учні». В листі, що надійшов нещодавно сину майстрині – Вадиму Роїку, директор Рівненського обласного краєзнавчого музею Олександр Булига висловлює щиру вдячність йому та його родині за подвижницьку працю та активну особисту участь в організації та проведенні Всеукраїнського мистецького туру, присвяченого 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. Колекція сформована з декоративних виробів Героя України, заслуженого майстра народної творчості України Віри Роїк, яких вона вишила за своє довге, майже столітнє життя більше тисячі, та її учениць – вишивальниць Світлани Лавренюк, Євдокії Шеко, Євгенії Жукової, Галини Дмитрієвої, а також внучки Аліни Воронової і правнучки Юлії Абрамової.