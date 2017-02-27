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Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7317
|Назва:
|Вишиті скарби Віри Роїк
|Автори:
|Срібна, Ю.А.
|Ключові слова:
|Роїк Віра Сергіївна
історія української вишивки
мистецтво вишивки
видатні майстри Полтавщини
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|Одим із численної кількості скарбів Віри Роїк є книга «Мелодія на полотні – Спогади. Вишивки. Відгуки» присвячена одному із
найпоширеніших видів декоративно-ужиткового мистецтва – вишивці. Книга складається із трьох частин, про що читач довідується з назви книги. Написана напрочуд жваво, забарвлена особистим сприйняттям дійсності, навколишнього світу. Авторська схвильованість і водночас чітка позиція дослідника, майстра роблять її цікавою для спеціалістів, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, широкого кола читачів, які залюблені у народну творчість.
|Опис:
|Срібна Ю. А. Вишиті скарби Віри Роїк / Ю. А. Срібна // Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Героя України, Заслуженого майстра народної творчості України В.С. Роїк: матеріали наук.-практ. конф., (м. Полтава, 25-26 вересня 2014 р). – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – С. 17-20.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7317
|Розташовується у зібраннях:
|Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк
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