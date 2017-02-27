DSpace
 

Детальніший пошук
Домівка
 
Перегляд
Фонди
та зібрання
Дати випуску
Автори
Заголовки
Теми
 
Зареєстрованим:
Оновлення на e-mail
Мій архів матеріалів
вхід зареєстрованим
користувачам
Обліковий запис
 
Про DSpace

DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Факультети та кафедри >
Факультети >
Факультет Технологій та дизайну >
Кафедра основ виробництва та дизайну >
Матеріали наукових конференцій та семінарів >
Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7317

Назва: Вишиті скарби Віри Роїк
Автори: Срібна, Ю.А.
Ключові слова: Роїк Віра Сергіївна
історія української вишивки
мистецтво вишивки
видатні майстри Полтавщини
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): Одим із численної кількості скарбів Віри Роїк є книга «Мелодія на полотні – Спогади. Вишивки. Відгуки» присвячена одному із найпоширеніших видів декоративно-ужиткового мистецтва – вишивці. Книга складається із трьох частин, про що читач довідується з назви книги. Написана напрочуд жваво, забарвлена особистим сприйняттям дійсності, навколишнього світу. Авторська схвильованість і водночас чітка позиція дослідника, майстра роблять її цікавою для спеціалістів, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, широкого кола читачів, які залюблені у народну творчість.
Опис: Срібна Ю. А. Вишиті скарби Віри Роїк / Ю. А. Срібна // Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Героя України, Заслуженого майстра народної творчості України В.С. Роїк: матеріали наук.-практ. конф., (м. Полтава, 25-26 вересня 2014 р). – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – С. 17-20.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7317
Розташовується у зібраннях:Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
4.pdf394,43 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Перегляд статистики

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 
Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок