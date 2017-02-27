Короткий огляд (реферат):

Одим із численної кількості скарбів Віри Роїк є книга «Мелодія на полотні – Спогади. Вишивки. Відгуки» присвячена одному із найпоширеніших видів декоративно-ужиткового мистецтва – вишивці. Книга складається із трьох частин, про що читач довідується з назви книги. Написана напрочуд жваво, забарвлена особистим сприйняттям дійсності, навколишнього світу. Авторська схвильованість і водночас чітка позиція дослідника, майстра роблять її цікавою для спеціалістів, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, широкого кола читачів, які залюблені у народну творчість.