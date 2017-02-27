Короткий огляд (реферат):

Віра Сергіївна Роїк – майстер народної української вишивки. Вона була вишивальниця не за фахом, а за покликом душі. Це людина, яка не мислила свого життя без полотна і ниток, з яких і творилися дивовижні вишивані чудеса. Шедеври мисткині є і в нашому шкільному музеї вишивки імені Героя України В.С. Роїк при загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 7 міста Лубен імені Героя України В. Роїк. Безперечно, музей відіграє важливу роль у вихованні підростаючого покоління, адже минуле дає кожному з нас імпульс до життя, до творчості, тож його треба шанувати, знати, до нього треба постійно звертатися. Тому всю діяльність у нашому музею проводимо під гаслом: «Розуміння народного мистецтва закладається в школі», спрямовуючи її на виховання та формування національної свідомості й духовності школяра, його становлення як громадянина, патріота України.