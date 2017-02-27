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Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7316
|Назва:
|Роль і місце шкільного музею української вишивки імені Героя України, Заслуженого майстра народної творчості України В.С. Роїк у навчально-виховному процесі
|Автори:
|Шуть, Л.В.
|Ключові слова:
|Роїк Віра Сергіївна
шкільний музей вишивки в м. Лубни
історія української вишивки
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|Віра Сергіївна Роїк – майстер народної української вишивки. Вона була вишивальниця не за фахом, а за покликом душі. Це людина, яка не мислила свого життя без полотна і ниток, з яких і творилися дивовижні
вишивані чудеса. Шедеври мисткині є і в нашому шкільному музеї вишивки імені Героя
України В.С. Роїк при загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 7 міста Лубен імені Героя України В. Роїк. Безперечно, музей відіграє важливу роль у вихованні підростаючого покоління, адже минуле дає кожному з нас імпульс до життя, до творчості, тож його треба шанувати, знати, до нього треба
постійно звертатися. Тому всю діяльність у нашому музею проводимо під гаслом: «Розуміння народного мистецтва закладається в школі», спрямовуючи її на виховання та формування національної свідомості й духовності школяра,
його становлення як громадянина, патріота України.
|Опис:
|Шуть Л. В. Роль і місце шкільного музею української вишивки імені Героя України, Заслуженого майстра народної творчості України В.С. Роїк у навчально-виховному процесі / Л. В. Шуть // Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Героя України, Заслуженого майстра народної творчості України В.С. Роїк: матеріали наук.-практ. конф., (м. Полтава, 25-26 вересня 2014 р). – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – С. 15-17.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7316
|Розташовується у зібраннях:
|Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк
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