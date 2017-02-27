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Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7315

Назва: Родинний рушник Віри Роїк
Автори: Пісцова, М.П.
Ключові слова: Роїк Віра Сергіївна
українська вишивка
мотиви вишивок
вишивка на рушнику
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): Протягом 2012-2013 років відбувалася передача матеріалів до Полтавського краєзнавчого музею про життя, творчу та виставкову діяльність української вишивальниці (родом з Лубен), Героя України, Віри Сергіївни Роїк (1911-2010). Її здійснював Вадим Михайлович, син відомої майстрині. З укладеного списку більшість інформаційних паперів, журнальних та газетних статей, ксерокопій документів (бл. 300 од.) передано до наукового архіву, частина записана на збереження до основного та науково-допоміжного фондів музею (групи: тканини, кераміка, документи, плакати, книги і брошури (бл. 50 од.). Віра змалку цікавилась живописом, а коли мати долучила доньку до свого улюбленого заняття – вишивки, просиджувала над нею годинами, а з часом ця творчість стала головною справою життя Віри Сергіївни. Найбільше вона любила вишивати рушники, тому й виставки її робіт отримали постійну назву: «Український рушничок». Продовжують традиції Віри Роїк онука Аліна та правнучка Юлія, – вишивають свої роботи у народному стилі і беруть активну участь у виставках.
Опис: Пісцова М. П. Родинний рушник Віри Роїк / М. П. Пісцова // Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Героя України, Заслуженого майстра народної творчості України В.С. Роїк: матеріали наук.-практ. конф., (м. Полтава, 25-26 вересня 2014 р). – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – С. 13-15.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7315
Розташовується у зібраннях:Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк

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Файл Опис РозмірФормат
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