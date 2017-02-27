Короткий огляд (реферат):

Протягом 2012-2013 років відбувалася передача матеріалів до Полтавського краєзнавчого музею про життя, творчу та виставкову діяльність української вишивальниці (родом з Лубен), Героя України, Віри Сергіївни Роїк (1911-2010). Її здійснював Вадим Михайлович, син відомої майстрині. З укладеного списку більшість інформаційних паперів, журнальних та газетних статей, ксерокопій документів (бл. 300 од.) передано до наукового архіву, частина записана на збереження до основного та науково-допоміжного фондів музею (групи: тканини, кераміка, документи, плакати, книги і брошури (бл. 50 од.). Віра змалку цікавилась живописом, а коли мати долучила доньку до свого улюбленого заняття – вишивки, просиджувала над нею годинами, а з часом ця творчість стала головною справою життя Віри Сергіївни. Найбільше вона любила вишивати рушники, тому й виставки її робіт отримали постійну назву: «Український рушничок». Продовжують традиції Віри Роїк онука Аліна та правнучка Юлія, – вишивають свої роботи у народному стилі і беруть активну участь у виставках.