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Матеріали наукових конференцій та семінарів >
Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки. >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7312

Назва: Педагогічна діяльність Миколи Федоровича Гур'єва
Автори: Смекалкін, А.А.
Ключові слова: Гур'єв Микола Федорович
історія ПНПУ імені В. Г. Короленка
Дата публікації: 2015
Короткий огляд (реферат): Великий педагог, викладач фізико-математичного факультету в стінах нашого університету, щирий та надійний, розумний і доброзичливий Микола Федорович Гур’єв з 1938 р. викладав курс математичного аналізу. З 75 річного стажу, 55 років М. Ф. Гур’єв працював саме в Полтавському педагогічному інституті штатним викладачем. Його приймають на посаду асистента кафедри математики. Мав гарну пам’ять, але завжди готувався до кожної лекції. М. Ф. Гур’єв розділив дві сторони педагогічного процесу: навчальну і виховну. Процес навчання – це процес дії на інтелект студента. Процес виховання – це процес дії на волю, емоції, естетичні відчуття і мораль студента.
Опис: Смекалкін А. А. Педагогічна діяльність Миколи Федоровича Гур'єва / А. А. Смекалкін // Дидаскал. - 2015. - № 15. - С. 283-284.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7312
Розташовується у зібраннях:Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки.

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