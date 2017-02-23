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Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки. >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7312
|Назва:
|Педагогічна діяльність Миколи Федоровича Гур'єва
|Автори:
|Смекалкін, А.А.
|Ключові слова:
|Гур'єв Микола Федорович
історія ПНПУ імені В. Г. Короленка
|Дата публікації:
|2015
|Короткий огляд (реферат):
|Великий педагог, викладач фізико-математичного факультету в стінах нашого університету, щирий та надійний, розумний і
доброзичливий Микола Федорович Гур’єв з 1938 р. викладав курс математичного аналізу. З 75 річного стажу, 55 років М. Ф. Гур’єв працював саме в Полтавському педагогічному інституті штатним викладачем. Його приймають на посаду асистента кафедри математики. Мав гарну
пам’ять, але завжди готувався до кожної лекції. М. Ф. Гур’єв розділив дві
сторони педагогічного процесу: навчальну і виховну. Процес навчання – це процес дії на інтелект студента. Процес виховання – це процес дії на волю, емоції, естетичні відчуття і мораль студента.
|Опис:
|Смекалкін А. А. Педагогічна діяльність Миколи Федоровича Гур'єва / А. А. Смекалкін // Дидаскал. - 2015. - № 15. - С. 283-284.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7312
|Розташовується у зібраннях:
|Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки.
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