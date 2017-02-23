Короткий огляд (реферат):

Великий педагог, викладач фізико-математичного факультету в стінах нашого університету, щирий та надійний, розумний і доброзичливий Микола Федорович Гур’єв з 1938 р. викладав курс математичного аналізу. З 75 річного стажу, 55 років М. Ф. Гур’єв працював саме в Полтавському педагогічному інституті штатним викладачем. Його приймають на посаду асистента кафедри математики. Мав гарну пам’ять, але завжди готувався до кожної лекції. М. Ф. Гур’єв розділив дві сторони педагогічного процесу: навчальну і виховну. Процес навчання – це процес дії на інтелект студента. Процес виховання – це процес дії на волю, емоції, естетичні відчуття і мораль студента.