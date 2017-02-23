Короткий огляд (реферат):

У цьому році Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка святкує сторіччя з моменту заснування. Саме тому час згадати про людей, які навчалися в ПНПУ, тоді ще в Полтавському педагогічному інституті, та які стали видатними постатями. Одним із випускників нашого вишу був Дмитро Дмитрович Іваненко. Сьогодні він відомий як видатний фізик-теоретик ХХ ст.