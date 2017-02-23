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Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки. >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7311
|Назва:
|Д. Д. Іваненко - розробник протон-нейтронної моделі атомного ядра
|Автори:
|В'юнник, А.Ю
|Ключові слова:
|Іваненко Дмитро Дмитрович
історія ПНПУ імені В. Г. Короленка
видатні науковці України
|Дата публікації:
|2015
|Короткий огляд (реферат):
|У цьому році Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка святкує сторіччя з моменту заснування. Саме тому час згадати про людей, які навчалися в ПНПУ, тоді ще в Полтавському
педагогічному інституті, та які стали видатними постатями. Одним із випускників нашого вишу був Дмитро Дмитрович Іваненко.
Сьогодні він відомий як видатний фізик-теоретик ХХ ст.
|Опис:
|В'юнник А. Ю. Д. Д. Іваненко - розробник протон-нейтронної моделі атомного ядра / А. Ю. В'юнник // Дидаскал. - 2015. - № 15. - С. 280-282.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7311
|Розташовується у зібраннях:
|Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки.
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