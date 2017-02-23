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Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки >
Матеріали наукових конференцій та семінарів >
Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки. >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7311

Назва: Д. Д. Іваненко - розробник протон-нейтронної моделі атомного ядра
Автори: В'юнник, А.Ю
Ключові слова: Іваненко Дмитро Дмитрович
історія ПНПУ імені В. Г. Короленка
видатні науковці України
Дата публікації: 2015
Короткий огляд (реферат): У цьому році Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка святкує сторіччя з моменту заснування. Саме тому час згадати про людей, які навчалися в ПНПУ, тоді ще в Полтавському педагогічному інституті, та які стали видатними постатями. Одним із випускників нашого вишу був Дмитро Дмитрович Іваненко. Сьогодні він відомий як видатний фізик-теоретик ХХ ст.
Опис: В'юнник А. Ю. Д. Д. Іваненко - розробник протон-нейтронної моделі атомного ядра / А. Ю. В'юнник // Дидаскал. - 2015. - № 15. - С. 280-282.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7311
Розташовується у зібраннях:Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки.

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Файл Опис РозмірФормат
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