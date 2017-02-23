DSpace
 

Детальніший пошук
Домівка
 
Перегляд
Фонди
та зібрання
Дати випуску
Автори
Заголовки
Теми
 
Зареєстрованим:
Оновлення на e-mail
Мій архів матеріалів
вхід зареєстрованим
користувачам
Обліковий запис
 
Про DSpace

DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Факультети та кафедри >
Кафедри >
Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки >
Матеріали наукових конференцій та семінарів >
Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки. >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7310

Назва: Досвід волонтерської діяльності в Україні та світі
Автори: Ніка, Ю.О.
Ключові слова: волонтерська діяльність
волонтерство
волонтерство в Україні
Дата публікації: 2015
Короткий огляд (реферат): Волонтерська діяльність – індивідуальна чи колективна – є способом: підтримки та зміцнення таких людських цінностей, як піклування та надання допомоги членам громади. Розглянута тема є досить актуальною, адже світове співробітництво визнає волонтерський рух способом збереження та зміцнення загальнолюдських цінностей, реалізації прав та обов’язків громадян, особистісного зростання шляхом усвідомлення людського потенціалу. За мету ми поставили вивчення актуальності явища волонтерства у сучасній Україні та ознайомлення з досвідом діяльності волонтерів світу.
Опис: Ніка Ю. О. Досвід волонтерської діяльності в Україні та світі / Ю. О. Ніка // Дидаскал. - 2015. - № 15. - С. 277-279.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7310
Розташовується у зібраннях:Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки.

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
73.pdf203,26 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Перегляд статистики

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 
Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок