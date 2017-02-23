Короткий огляд (реферат):

Волонтерська діяльність – індивідуальна чи колективна – є способом: підтримки та зміцнення таких людських цінностей, як піклування та надання допомоги членам громади. Розглянута тема є досить актуальною, адже світове співробітництво визнає волонтерський рух способом збереження та зміцнення загальнолюдських цінностей, реалізації прав та обов’язків громадян, особистісного зростання шляхом усвідомлення людського потенціалу. За мету ми поставили вивчення актуальності явища волонтерства у сучасній Україні та ознайомлення з досвідом діяльності волонтерів світу.