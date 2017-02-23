|
DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Факультети та кафедри >
Кафедри >
Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки >
Матеріали наукових конференцій та семінарів >
Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки. >
|
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7309
|Назва:
|Волонтерство в діяльності вищих навчальних закладів України як вимога часу
|Автори:
|Ільченко, О.Ю.
|Ключові слова:
|волонтерство
волонтерство в вищих навчальних закладах
Волонтерський сектор Студентської ради ПНПУ імені В. Г. Короленка
|Дата публікації:
|2015
|Короткий огляд (реферат):
|Волонтерство – це вид благодійної діяльності, що вимагає від людини особливої пожертви – її часу та особистої участі. Як добровільний
безкорисливий труд, волонтерська діяльність являє собою один із найяскравіших феноменів людської цивілізації, невпинної еволюції
розвитку людського духу. В руслі заявленої теми, волонтерство в діяльності вищих навчальних закладів розглядаємо у двох значеннях: тактичному і стратегічному.
Перше значення волонтерства розкривається через надання безпосередньої допомоги нужденним у формі офіційного надання
послуг, безкоштовного виконання робіт, збору речей, ліків, обладнання та інших форм громадської участі. Стратегічна роль волонтерства у виших навчальних закладах,
зокрема педагогічних, дозволяє його усвідомити як невід’ємний складник виховної роботи, фактор виховання національної свідомості і патріотизму студентства, формування його соціальної відповідальності та обов’язку.
|Опис:
|Ільченко О. Ю. Волонтерство в діяльності вищих навчальних закладів України як вимога часу / О. Ю. Ільченко // Дидаскал. - 2015. - № 15. - С. 274-276.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7309
|Розташовується у зібраннях:
|Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки.
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.