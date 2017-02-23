Короткий огляд (реферат):

Волонтерство – це вид благодійної діяльності, що вимагає від людини особливої пожертви – її часу та особистої участі. Як добровільний безкорисливий труд, волонтерська діяльність являє собою один із найяскравіших феноменів людської цивілізації, невпинної еволюції розвитку людського духу. В руслі заявленої теми, волонтерство в діяльності вищих навчальних закладів розглядаємо у двох значеннях: тактичному і стратегічному. Перше значення волонтерства розкривається через надання безпосередньої допомоги нужденним у формі офіційного надання послуг, безкоштовного виконання робіт, збору речей, ліків, обладнання та інших форм громадської участі. Стратегічна роль волонтерства у виших навчальних закладах, зокрема педагогічних, дозволяє його усвідомити як невід’ємний складник виховної роботи, фактор виховання національної свідомості і патріотизму студентства, формування його соціальної відповідальності та обов’язку.