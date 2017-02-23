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Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки. >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7309

Назва: Волонтерство в діяльності вищих навчальних закладів України як вимога часу
Автори: Ільченко, О.Ю.
Ключові слова: волонтерство
волонтерство в вищих навчальних закладах
Волонтерський сектор Студентської ради ПНПУ імені В. Г. Короленка
Дата публікації: 2015
Короткий огляд (реферат): Волонтерство – це вид благодійної діяльності, що вимагає від людини особливої пожертви – її часу та особистої участі. Як добровільний безкорисливий труд, волонтерська діяльність являє собою один із найяскравіших феноменів людської цивілізації, невпинної еволюції розвитку людського духу. В руслі заявленої теми, волонтерство в діяльності вищих навчальних закладів розглядаємо у двох значеннях: тактичному і стратегічному. Перше значення волонтерства розкривається через надання безпосередньої допомоги нужденним у формі офіційного надання послуг, безкоштовного виконання робіт, збору речей, ліків, обладнання та інших форм громадської участі. Стратегічна роль волонтерства у виших навчальних закладах, зокрема педагогічних, дозволяє його усвідомити як невід’ємний складник виховної роботи, фактор виховання національної свідомості і патріотизму студентства, формування його соціальної відповідальності та обов’язку.
Опис: Ільченко О. Ю. Волонтерство в діяльності вищих навчальних закладів України як вимога часу / О. Ю. Ільченко // Дидаскал. - 2015. - № 15. - С. 274-276.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7309
Розташовується у зібраннях:Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки.

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