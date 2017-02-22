Короткий огляд (реферат):

Дмитро Сергійович Івашин – дослідник природи, ботанік, знавець лікарських рослин, один з фундаторів природно-заповідного фонду Полтавщини, флорист, фітоценолог, природоохоронець, викладач, трудолюбивий працівник, люблячий чоловік і чуйний батько. Доробок Дмитра Сергійовича є досить вагомим: він виявляв перспективні лікарські рослини для подальшого інтродукційного вивчення, розробляв прийоми по їх вирощуванню, цим самим закладав дослідні ділянки для проведення агробіологічних спостережень, а також для одержання посівного матеріалу. Працюючи викладачем та завідувачем ботанічного саду ПНПУ імені В. Г. Короленка, активно вивчає флору Полтавщини. Під час польових практик, екскурсій, численних самостійних виїздів він починає цілеспрямовано займатися вивченням конкретних груп рослин, особливо лікарських. Цей період став початком систематичного і детального дослідження лікарської флори України.