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Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки. >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7297
|Назва:
|Особистісні якості педагога у працях І. А. Зязюна
|Автори:
|Сахно, М.Т.
|Ключові слова:
|Зязюн Іван Андрійович
діяльність педагога
професійні якості вчителя
|Дата публікації:
|2015
|Короткий огляд (реферат):
|“У педагогіці все важливо. У суспільстві знань інформація дуже швидко старіє. Тому школа має навчити основного – навчатися все життя. Для цього потрібні вчителі, які не тільки мають талант навчати інших,
а й здатні удосконалюватися самі. Я сказав би, що педагог – основна виробнича сила суспільства” – зазначав Іван Андрійович Зязюн. Дійсно, управління навчально-виховним процесом учнів здійснює вчитель. Він визначає мету й завдання процесу, програмує розвиток
особистості учня. Суттєвою ознакою педагогічної праці є те, що вона
повністю є процесом взаємодії людей. Це посилює роль особистісних суб’єкт-суб’єктних відносин у педагогічній праці і підкреслює важливість моральних аспектів.
|Опис:
|Сахно М. Т. Особистісні якості педагога у працях І. А. Зязюна / М. Т. Сахно // Дидаскал. - 2015. - № 15. - С. 242-245.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7297
|Розташовується у зібраннях:
|Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки.
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