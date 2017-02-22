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Матеріали наукових конференцій та семінарів >
Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки. >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7297

Назва: Особистісні якості педагога у працях І. А. Зязюна
Автори: Сахно, М.Т.
Ключові слова: Зязюн Іван Андрійович
діяльність педагога
професійні якості вчителя
Дата публікації: 2015
Короткий огляд (реферат): “У педагогіці все важливо. У суспільстві знань інформація дуже швидко старіє. Тому школа має навчити основного – навчатися все життя. Для цього потрібні вчителі, які не тільки мають талант навчати інших, а й здатні удосконалюватися самі. Я сказав би, що педагог – основна виробнича сила суспільства” – зазначав Іван Андрійович Зязюн. Дійсно, управління навчально-виховним процесом учнів здійснює вчитель. Він визначає мету й завдання процесу, програмує розвиток особистості учня. Суттєвою ознакою педагогічної праці є те, що вона повністю є процесом взаємодії людей. Це посилює роль особистісних суб’єкт-суб’єктних відносин у педагогічній праці і підкреслює важливість моральних аспектів.
Опис: Сахно М. Т. Особистісні якості педагога у працях І. А. Зязюна / М. Т. Сахно // Дидаскал. - 2015. - № 15. - С. 242-245.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7297
Розташовується у зібраннях:Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки.

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