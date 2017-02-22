Короткий огляд (реферат):

“У педагогіці все важливо. У суспільстві знань інформація дуже швидко старіє. Тому школа має навчити основного – навчатися все життя. Для цього потрібні вчителі, які не тільки мають талант навчати інших, а й здатні удосконалюватися самі. Я сказав би, що педагог – основна виробнича сила суспільства” – зазначав Іван Андрійович Зязюн. Дійсно, управління навчально-виховним процесом учнів здійснює вчитель. Він визначає мету й завдання процесу, програмує розвиток особистості учня. Суттєвою ознакою педагогічної праці є те, що вона повністю є процесом взаємодії людей. Це посилює роль особистісних суб’єкт-суб’єктних відносин у педагогічній праці і підкреслює важливість моральних аспектів.