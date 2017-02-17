Короткий огляд (реферат):

М. В. Остроградський – видатний математик, який розробив і вніс великий вклад у розвиток математичної науки. Тому цей діяч є досить цікавою особою для вивчення його діяльності, що пов’язана з великим вкладом у сферу математичних наук. Праці М. В. Остроградського присвячено аналітичній механіці, гідромеханіці, теорії пружності, небесній механіці, математичній фізиці, математичному аналізу і теорії диференціальних рівнянь. Розвинув теорію хвиль на поверхні важкої ідеальної рідини (1826). Досліджував малі коливання пружних тіл (1829-1832). М. В. Остроградський – видатний педагог, який викладав у багатьох навчальних закладах Петербурга. Ряд його праць стосується питань методики викладання математики і механіки у вищій та середній школах.