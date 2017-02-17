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Матеріали наукових конференцій та семінарів >
Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки. >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7281

Назва: М. В. Остроградський - геній, визнаний за життя
Автори: Корнієнко, О.В.
Ключові слова: Остроградський Михайло Васильович
Петербурзька математична школа
українська математична наука
вища освіта
Дата публікації: 2015
Короткий огляд (реферат): М. В. Остроградський – видатний математик, який розробив і вніс великий вклад у розвиток математичної науки. Тому цей діяч є досить цікавою особою для вивчення його діяльності, що пов’язана з великим вкладом у сферу математичних наук. Праці М. В. Остроградського присвячено аналітичній механіці, гідромеханіці, теорії пружності, небесній механіці, математичній фізиці, математичному аналізу і теорії диференціальних рівнянь. Розвинув теорію хвиль на поверхні важкої ідеальної рідини (1826). Досліджував малі коливання пружних тіл (1829-1832). М. В. Остроградський – видатний педагог, який викладав у багатьох навчальних закладах Петербурга. Ряд його праць стосується питань методики викладання математики і механіки у вищій та середній школах.
Опис: Корнієнко О. В. М. В. Остроградський - геній, визнаний за життя / О. В. Корнієнко // Дидаскал. - 2015. - № 15. - С. 182-187.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7281
Розташовується у зібраннях:Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки.

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Файл Опис РозмірФормат
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