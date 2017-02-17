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Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки. >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7281
|Назва:
|М. В. Остроградський - геній, визнаний за життя
|Автори:
|Корнієнко, О.В.
|Ключові слова:
|Остроградський Михайло Васильович
Петербурзька математична школа
українська математична наука
вища освіта
|Дата публікації:
|2015
|Короткий огляд (реферат):
|М. В. Остроградський – видатний математик, який розробив і вніс великий вклад у розвиток математичної науки. Тому цей діяч є досить цікавою особою для вивчення його діяльності, що пов’язана з великим вкладом у сферу математичних наук. Праці М. В. Остроградського присвячено аналітичній механіці, гідромеханіці, теорії пружності,
небесній механіці, математичній фізиці, математичному аналізу і теорії диференціальних рівнянь. Розвинув теорію хвиль на поверхні важкої ідеальної рідини (1826). Досліджував малі коливання пружних тіл (1829-1832). М. В. Остроградський – видатний педагог, який викладав у багатьох навчальних закладах Петербурга. Ряд його праць стосується питань методики викладання математики і механіки у вищій та середній
школах.
|Опис:
|Корнієнко О. В. М. В. Остроградський - геній, визнаний за життя / О. В. Корнієнко // Дидаскал. - 2015. - № 15. - С. 182-187.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7281
|Розташовується у зібраннях:
|Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки.
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