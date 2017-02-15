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Матеріали наукових конференцій та семінарів >
Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки. >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7232

Назва: Виховання безпритульних дітей у досвіді В. Короленка, Ф. Іванова, А. Макаренка
Автори: Ільченко, О.Ю.
Ключові слова: виховання безпритульних
Короленко Володимир Галактіонович
Макаренко Антон Семенович
Іванов Федор Данилович
система виховання
Дата публікації: 2015
Короткий огляд (реферат): У нашому дослідженні ознайомлюємо читачів із досвідом роботи з виховання безпритульних дітей та підлітків відомих полтавців 20 – 30-х рр. минулого століття – Володимира Короленка, Федора Іванова, Антона Макаренка. Спільним, що поєднувало діяльність В. Короленка, Ф. Іванова, А. Макаренка у справі виховання безпритульних дітей була відданість педагогів, їх ідейність, усвідомлення особистості дитини як найвищої цінності, прагнення покращити її життя у майбутньому, зробити повноправним учасником соціуму. Ефективність роботи колонії Ф. Іванова пояснювалася вихованням дітей-безпритульників на загальнолюдських цінностях і християнській моралі, розробкою унікальної системи самоврядування й морального виховання; колонії А. Макаренка – обґрунтуванням новаторської системи роботи з безпритульними дітьми та методики виховання в колективі, розкриттям нових відносин між особистістю, колективом і суспільством і реалізацією їх на практиці.
Опис: Ільченко О. Ю. Виховання безпритульних дітей у досвіді В. Короленка, Ф. Іванова, А. Макаренка / О. Ю. Ільченко // Дидаскал. - 2015. - № 15. - С. 132-136.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7232
Розташовується у зібраннях:Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки.

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