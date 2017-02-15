Короткий огляд (реферат):

У нашому дослідженні ознайомлюємо читачів із досвідом роботи з виховання безпритульних дітей та підлітків відомих полтавців 20 – 30-х рр. минулого століття – Володимира Короленка, Федора Іванова, Антона Макаренка. Спільним, що поєднувало діяльність В. Короленка, Ф. Іванова, А. Макаренка у справі виховання безпритульних дітей була відданість педагогів, їх ідейність, усвідомлення особистості дитини як найвищої цінності, прагнення покращити її життя у майбутньому, зробити повноправним учасником соціуму. Ефективність роботи колонії Ф. Іванова пояснювалася вихованням дітей-безпритульників на загальнолюдських цінностях і християнській моралі, розробкою унікальної системи самоврядування й морального виховання; колонії А. Макаренка – обґрунтуванням новаторської системи роботи з безпритульними дітьми та методики виховання в колективі, розкриттям нових відносин між особистістю, колективом і суспільством і реалізацією їх на практиці.