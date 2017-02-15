|
DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Факультети та кафедри >
Кафедри >
Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки >
Матеріали наукових конференцій та семінарів >
Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки. >
|
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7232
|Назва:
|Виховання безпритульних дітей у досвіді В. Короленка, Ф. Іванова, А. Макаренка
|Автори:
|Ільченко, О.Ю.
|Ключові слова:
|виховання безпритульних
Короленко Володимир Галактіонович
Макаренко Антон Семенович
Іванов Федор Данилович
система виховання
|Дата публікації:
|2015
|Короткий огляд (реферат):
|У нашому дослідженні ознайомлюємо читачів із досвідом роботи з виховання безпритульних дітей та підлітків відомих полтавців 20 – 30-х рр. минулого століття – Володимира Короленка, Федора Іванова, Антона Макаренка. Спільним, що поєднувало діяльність В. Короленка, Ф. Іванова, А. Макаренка у справі виховання безпритульних дітей була відданість
педагогів, їх ідейність, усвідомлення особистості дитини як найвищої цінності, прагнення покращити її життя у майбутньому, зробити повноправним учасником соціуму. Ефективність роботи колонії Ф. Іванова пояснювалася вихованням дітей-безпритульників на загальнолюдських цінностях і християнській
моралі, розробкою унікальної системи самоврядування й морального виховання; колонії А. Макаренка – обґрунтуванням новаторської системи роботи з безпритульними дітьми та методики виховання в колективі, розкриттям нових відносин між особистістю, колективом і суспільством і реалізацією їх на практиці.
|Опис:
|Ільченко О. Ю. Виховання безпритульних дітей у досвіді В. Короленка, Ф. Іванова, А. Макаренка / О. Ю. Ільченко // Дидаскал. - 2015. - № 15. - С. 132-136.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7232
|Розташовується у зібраннях:
|Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки.
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.