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DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Наукові видання >
Психологія і особистість >
2017(1) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7220

Назва: Категорія часу в психологічній науці
Автори: Клименко, Ю.О.
Ключові слова: час
сприйняття часу
психологічний час
особистісний час
організація часу
Дата публікації: 2017
Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Короткий огляд (реферат): У статті узагальнено основні наукові підходи і психологічні концепції дослідження однієї з фундаментальних категорій психології – часу, який є важливим компонентом орієнтації людини у світі. Визначено, що у психологічній науці виокремлюють три провідних напрямки його дослідження: психофізіологічний, психологічний і особистісний. Проаналізовано особливості сприйняття часу людиною.
Опис: Клименко Ю. О. Категорія часу в психологічній науці / Ю. О. Клименко // Психологія і особистість. – 2017. – № 1 (11). – С. 64–72.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7220
Розташовується у зібраннях:2017(1)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Klymenko.pdf397,38 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
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