Короткий огляд (реферат):

У статті узагальнено основні наукові підходи і психологічні концепції дослідження однієї з фундаментальних категорій психології – часу, який є важливим компонентом орієнтації людини у світі. Визначено, що у психологічній науці виокремлюють три провідних напрямки його дослідження: психофізіологічний, психологічний і особистісний. Проаналізовано особливості сприйняття часу людиною.