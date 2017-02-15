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2017(1) >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7220
|Назва:
|Категорія часу в психологічній науці
|Автори:
|Клименко, Ю.О.
|Ключові слова:
|час
сприйняття часу
психологічний час
особистісний час
організація часу
|Дата публікації:
|2017
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Короткий огляд (реферат):
|У статті узагальнено основні наукові підходи і психологічні концепції дослідження однієї з фундаментальних категорій психології – часу, який є важливим компонентом орієнтації людини у світі. Визначено, що у психологічній науці виокремлюють три провідних напрямки його дослідження: психофізіологічний, психологічний і особистісний. Проаналізовано особливості сприйняття часу людиною.
|Опис:
|Клименко Ю. О. Категорія часу в психологічній науці / Ю. О. Клименко // Психологія і особистість. – 2017. – № 1 (11). – С. 64–72.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7220
|Розташовується у зібраннях:
|2017(1)
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