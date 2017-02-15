DSpace
 

Детальніший пошук
Домівка
 
Перегляд
Фонди
та зібрання
Дати випуску
Автори
Заголовки
Теми
 
Зареєстрованим:
Оновлення на e-mail
Мій архів матеріалів
вхід зареєстрованим
користувачам
Обліковий запис
 
Про DSpace

DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Наукові видання >
Психологія і особистість >
2017(1) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7219

Назва: Громадянська ідентичність: теоретико-методологічні основи соціально-психологічного аналізу
Автори: Петровська, І.Р.
Ключові слова: соціально-психологічний аналіз
ідентифікація
громадянська ідентичність
конструювання реальності
соціальні репрезентації
дискурсивний аналіз
Дата публікації: 2017
Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Короткий огляд (реферат): Громадянська ідентичність розглядається як соціально-психологічний конструкт, що виникає в процесі суб’єктивного відображення і активної побудови громадянином соціальної реальності. В цій соціальній реальності важливими є спільнота громадян та держава з її організаційним середовищем, які повинні задавати загальні життєві цінності, орієнтувати в навколишньому світі, поставляючи відносно впорядковану інформацію, формувати почуття захищеності, сприяти психологічному благополуччю, самореалізації тощо. Оскільки громадянська ідентичність відображає уявлення особистості про приналежність до спільноти громадян, державного утворення, структур громадянського суспільства, а також уявлення про самі ці утворення та структури, перспективною для її дослідження вважаємо теорію соціальних репрезентацій.
Опис: Петровська І. Р. Громадянська ідентичність: теоретико-методологічні основи соціально-психологічного аналізу / І. Р. Петровська // Психологія і особистість. – 2017. – № 1 (11). – С. 53–63.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7219
Розташовується у зібраннях:2017(1)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Petrovska.pdf416,82 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Перегляд статистики

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 
Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок