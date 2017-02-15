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2017(1) >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7219
|Назва:
|Громадянська ідентичність: теоретико-методологічні основи соціально-психологічного аналізу
|Автори:
|Петровська, І.Р.
|Ключові слова:
|соціально-психологічний аналіз
ідентифікація
громадянська ідентичність
конструювання реальності
соціальні репрезентації
дискурсивний аналіз
|Дата публікації:
|2017
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Короткий огляд (реферат):
|Громадянська ідентичність розглядається як соціально-психологічний конструкт, що виникає в процесі суб’єктивного відображення і активної побудови громадянином соціальної реальності. В цій соціальній реальності важливими є спільнота громадян та держава з її організаційним середовищем, які повинні задавати загальні життєві цінності, орієнтувати в навколишньому світі, поставляючи відносно впорядковану інформацію, формувати почуття захищеності, сприяти психологічному благополуччю,
самореалізації тощо. Оскільки громадянська ідентичність відображає уявлення особистості про приналежність до спільноти громадян, державного утворення, структур громадянського суспільства, а також уявлення про самі ці утворення та структури, перспективною для її дослідження вважаємо теорію соціальних репрезентацій.
|Опис:
|Петровська І. Р. Громадянська ідентичність: теоретико-методологічні основи соціально-психологічного аналізу / І. Р. Петровська // Психологія і особистість. – 2017. – № 1 (11). – С. 53–63.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7219
|Розташовується у зібраннях:
|2017(1)
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