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2017(1) >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7218
|Назва:
|До проблеми генезису рефлексії
|Автори:
|Мирошник, О.Г.
|Ключові слова:
|онтогенез
рефлексивні процеси
культурно-історичний підхід
покладальна рефлексія
порівняльна рефлексія
визначальна рефлексія.
рефлексія
|Дата публікації:
|2017
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Короткий огляд (реферат):
|У статті подано аналіз становлення онтогенетичних форм рефлексії, що забезпечує цілісність психічних актів. Розглянуто особливості прояву рефлексивних процесів у сенсомоторних рухах, предметних діях, самосвідомості та соціально-психологічній взаємодії.
|Опис:
|Мирошник О. Г. До проблеми генезису рефлексії / О. Г. Мирошник // Психологія і особистість. – 2017. – № 1 (11). – С. 41–52.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7218
|Розташовується у зібраннях:
|2017(1)
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