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DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Наукові видання >
Психологія і особистість >
2017(1) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7218

Назва: До проблеми генезису рефлексії
Автори: Мирошник, О.Г.
Ключові слова: онтогенез
рефлексивні процеси
культурно-історичний підхід
покладальна рефлексія
порівняльна рефлексія
визначальна рефлексія.
рефлексія
Дата публікації: 2017
Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Короткий огляд (реферат): У статті подано аналіз становлення онтогенетичних форм рефлексії, що забезпечує цілісність психічних актів. Розглянуто особливості прояву рефлексивних процесів у сенсомоторних рухах, предметних діях, самосвідомості та соціально-психологічній взаємодії.
Опис: Мирошник О. Г. До проблеми генезису рефлексії / О. Г. Мирошник // Психологія і особистість. – 2017. – № 1 (11). – С. 41–52.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7218
Розташовується у зібраннях:2017(1)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Miroschnik.pdf413,27 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
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