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2017(1) > Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7217

Назва: Сутнісні модуси категорії «комунікативна діяльність» у дискурсі постнекласичної психології Автори: Омельченко, І.М. Ключові слова: комунікативна діяльність

спілкування

активність

зовнішній діалог

внутрішній діалог

типовий розвиток

затриманий розвиток

інформаційне суспільство

постнекласична психологія Дата публікації: 2017 Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Короткий огляд (реферат): У статті з врахуванням двох рівнів аналізу: теоретико-емпіричного та історико-теоретичного характеризується ґенеза та сучасний стан дослідження проблеми категорії «комунікативна діяльність» у дискурсі постнекласичної психології. Виокремлено необхідність у науковому полі психологічної науки та практики експлікації щодо категорії комунікативна діяльність крім діяльнісного підходу екзистенційно-онтологічного, аксіологічного, екзистенційно-смислового, що відповідають інтерсуб’єктній парадигмі психологічного пізнання і взаємодії людей. Опис: Омельченко І. М. Сутнісні модуси категорії «комунікативна діяльність» у дискурсі постнекласичної психології / І. М. Омельченко // Психологія і особистість. – 2017. – № 1 (11). – С. 25–40. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7217 Розташовується у зібраннях: 2017(1)



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