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2017(1) >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7217
|Назва:
|Сутнісні модуси категорії «комунікативна діяльність» у дискурсі постнекласичної психології
|Автори:
|Омельченко, І.М.
|Ключові слова:
|комунікативна діяльність
спілкування
активність
зовнішній діалог
внутрішній діалог
типовий розвиток
затриманий розвиток
інформаційне суспільство
постнекласична психологія
|Дата публікації:
|2017
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Короткий огляд (реферат):
|У статті з врахуванням двох рівнів аналізу: теоретико-емпіричного та історико-теоретичного характеризується ґенеза та сучасний стан дослідження проблеми категорії «комунікативна діяльність» у дискурсі постнекласичної психології. Виокремлено необхідність у науковому полі психологічної науки та практики експлікації щодо категорії комунікативна діяльність крім діяльнісного підходу екзистенційно-онтологічного, аксіологічного, екзистенційно-смислового, що відповідають інтерсуб’єктній парадигмі психологічного пізнання і взаємодії людей.
|Опис:
|Омельченко І. М. Сутнісні модуси категорії «комунікативна діяльність» у дискурсі постнекласичної психології / І. М. Омельченко // Психологія і особистість. – 2017. – № 1 (11). – С. 25–40.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7217
|Розташовується у зібраннях:
|2017(1)
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