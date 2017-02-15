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DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Наукові видання >
Психологія і особистість >
2017(1) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7217

Назва: Сутнісні модуси категорії «комунікативна діяльність» у дискурсі постнекласичної психології
Автори: Омельченко, І.М.
Ключові слова: комунікативна діяльність
спілкування
активність
зовнішній діалог
внутрішній діалог
типовий розвиток
затриманий розвиток
інформаційне суспільство
постнекласична психологія
Дата публікації: 2017
Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Короткий огляд (реферат): У статті з врахуванням двох рівнів аналізу: теоретико-емпіричного та історико-теоретичного характеризується ґенеза та сучасний стан дослідження проблеми категорії «комунікативна діяльність» у дискурсі постнекласичної психології. Виокремлено необхідність у науковому полі психологічної науки та практики експлікації щодо категорії комунікативна діяльність крім діяльнісного підходу екзистенційно-онтологічного, аксіологічного, екзистенційно-смислового, що відповідають інтерсуб’єктній парадигмі психологічного пізнання і взаємодії людей.
Опис: Омельченко І. М. Сутнісні модуси категорії «комунікативна діяльність» у дискурсі постнекласичної психології / І. М. Омельченко // Психологія і особистість. – 2017. – № 1 (11). – С. 25–40.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7217
Розташовується у зібраннях:2017(1)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
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