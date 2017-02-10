Короткий огляд (реферат):

Дошкільний вік є початковим етапом формування особистості. Протягом дошкільного віку дитина проходить величезний шлях розвитку. Саме у дошкільному віці відбуваються зміни у формуванні особистості дитини. Змінюється образ життя, зміст і форми спілкування з іншими людьми, збільшуються можливості фізичного і психічного розвитку, породжуються нові потреби та інтереси до більш різноманітних видів діяльності. Дитина дошкільного віку засвоює цінності, традиції, культуру суспільства, в якому живе. Дошкільний вік є віком первинної статевої соціалізації, остаточного усвідомлення своєї статевої належності. Цей вік набуття наслідування зразків поведінки, ідентичної статевої належності.