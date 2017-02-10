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15 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7199
|Назва:
|Врахування статево-рольвої поведінки дошкільника при підготовці вихователя дитячого закладу
|Автори:
|Чайкіна, Н.О.
Вєнікова, О.І.
|Ключові слова:
|статево-рольова поведінка
вихователь
дитячий заклад
дошкільний вік
стать
поведінка
|Дата публікації:
|2008
|Короткий огляд (реферат):
|Дошкільний вік є початковим етапом формування особистості. Протягом дошкільного віку дитина проходить величезний шлях розвитку. Саме у дошкільному віці відбуваються зміни у формуванні особистості дитини. Змінюється образ життя, зміст і форми спілкування з іншими людьми, збільшуються можливості фізичного і психічного розвитку, породжуються нові потреби та інтереси до більш різноманітних видів діяльності. Дитина дошкільного віку засвоює цінності, традиції, культуру суспільства, в якому живе.
Дошкільний вік є віком первинної статевої соціалізації, остаточного усвідомлення своєї статевої належності. Цей вік набуття наслідування зразків поведінки, ідентичної статевої належності.
|Опис:
|Чайкіна Н. О. Врахування статево-рольвої поведінки дошкільника при підготовці вихователя дитячого закладу / Н. О. Чайкіна, О. І. Вєнікова // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2008 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 379-382.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7199
|Розташовується у зібраннях:
|15 Каришинські читання
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