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15 Каришинські читання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7197

Назва: Етичне виховання школярів на засадах екологічної етики: теоретико-методологічний аспект
Автори: Троцька, О.С.
Ключові слова: екологія
етика
виховання
екологічна етика
етичне виховання
Дата публікації: 2008
Короткий огляд (реферат): Метою статті є розкрити теоретичні основи екоетичного виховання учнів старшого шкільного віку, обгрунтувати доцільність введення у програму загальноосвітньої школи тем еко(біо)етичного змісту з метою виховання в учнів ставлення до природи як найвищої цінності.
Опис: Троцька О. С. Етичне виховання школярів на засадах екологічної етики: теоретико-методологічний аспект / О. С. Троцька // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2008 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 375-377.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7197
Розташовується у зібраннях:15 Каришинські читання

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
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