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15 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7197
|Назва:
|Етичне виховання школярів на засадах екологічної етики: теоретико-методологічний аспект
|Автори:
|Троцька, О.С.
|Ключові слова:
|екологія
етика
виховання
екологічна етика
етичне виховання
|Дата публікації:
|2008
|Короткий огляд (реферат):
|Метою статті є розкрити теоретичні основи екоетичного виховання учнів старшого шкільного віку, обгрунтувати доцільність введення у програму загальноосвітньої школи тем еко(біо)етичного змісту з метою виховання в учнів ставлення до природи як найвищої цінності.
|Опис:
|Троцька О. С. Етичне виховання школярів на засадах екологічної етики: теоретико-методологічний аспект / О. С. Троцька // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2008 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 375-377.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7197
|Розташовується у зібраннях:
|15 Каришинські читання
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