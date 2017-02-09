Короткий огляд (реферат):

В умовах динамічного оновлення інформації, швидкого темпу науково-технічного прогресу, освіта покликана підготувати майбутнього фахівця, зокрема в галузі зв’язку, здатного до професійного життя та ефективного функціонування в сучасному суспільстві. Формування особистості з високим рівнем функціональної компетентності, до якої відносять в першу чергу технічну та наукову компетентність, вміння оперувати знаннями в житті та навчанні, вміння використовувати джерела інформації для власного розвитку, вміння використовувати інформаційно-комунікаційні технології тощо, стає однією з актуальних освітніх проблем. У створенні методики формування функціональної компетентності в процесі підготовки майбутніх фахівців зв’язку до професійної діяльності значну роль відіграє моніторинг навчальної діяльності студентів. Завдяки моніторингу можливо виявити різноманітні типи зв’язків структурних компонентів педагогічного процесу їх взаємовплив та відомості отриманих результатів до єдиної картини. Своєчасне отримання інформації про стан, динаміку, фактори розвитку навчально-виховного процесу, його результативність, перспективи розвитку дозволять своєчасно здійснювати корекцію цілісного процесу та його компонентів чим забезпечать відповідний рівень якості підготовки майбутніх фахівців, можливість прогнозувати та моделювати розвиток і стан рівня формування функціональної компетентності особистості.