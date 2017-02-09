Короткий огляд (реферат):

Розуміння того, що якісна освіта є одним з основних ресурсів розвитку суспільства, породжує потребу змін у відношенні до освіти. Оскільки ключовою фігурою, що формує якість освіти, безумовно, є викладач, оцінка якості професійної діяльності педагога в світлі вимог Болонської угоди висувається на перший план. Сьогодні як ніколи зросла потреба у фахівцеві, здатному удосконалювати зміст своєї діяльності за допомогою критичного, творчого осмислення і застосування передових педагогічних і інформаційних технологій. Аналіз професійної діяльності викладачів вищої школи дозволяє констатувати, що вони, крім освітньої, виховної і розвиваючої, виконують ще цілий ряд взаємозв’язаних функцій: пропедевтичну, реабілітаційну, орієнтаційну, компенсаторну, функцію соціалізації.