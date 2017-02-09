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15 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7193
|Назва:
|Складові професійної компетентності викладача природничих дисциплін у вищій школі
|Автори:
|Сердюк, О.Г.
Сердюк, О.І.
|Ключові слова:
|професійна компетентність
компетентність
вища школа
викладач
природничі дисципліни
|Дата публікації:
|2008
|Короткий огляд (реферат):
|Розуміння того, що якісна освіта є одним з основних ресурсів розвитку суспільства, породжує потребу змін у відношенні до освіти. Оскільки ключовою фігурою, що формує якість освіти, безумовно, є викладач, оцінка якості професійної діяльності педагога в світлі вимог Болонської угоди висувається на перший план. Сьогодні як ніколи зросла потреба у фахівцеві, здатному удосконалювати зміст своєї діяльності за допомогою критичного, творчого осмислення і застосування передових педагогічних і інформаційних технологій.
Аналіз професійної діяльності викладачів вищої школи дозволяє констатувати, що вони, крім освітньої, виховної і розвиваючої, виконують ще цілий ряд взаємозв’язаних функцій: пропедевтичну, реабілітаційну, орієнтаційну,
компенсаторну, функцію соціалізації.
|Опис:
|Сердюк О. Г. Складові професійної компетентності викладача природничих дисциплін у вищій школі / О. Г. Сердюк, О. І. Сердюк // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2008 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 367-369.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7193
|Розташовується у зібраннях:
|15 Каришинські читання
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