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15 Каришинські читання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7193

Назва: Складові професійної компетентності викладача природничих дисциплін у вищій школі
Автори: Сердюк, О.Г.
Сердюк, О.І.
Ключові слова: професійна компетентність
компетентність
вища школа
викладач
природничі дисципліни
Дата публікації: 2008
Короткий огляд (реферат): Розуміння того, що якісна освіта є одним з основних ресурсів розвитку суспільства, породжує потребу змін у відношенні до освіти. Оскільки ключовою фігурою, що формує якість освіти, безумовно, є викладач, оцінка якості професійної діяльності педагога в світлі вимог Болонської угоди висувається на перший план. Сьогодні як ніколи зросла потреба у фахівцеві, здатному удосконалювати зміст своєї діяльності за допомогою критичного, творчого осмислення і застосування передових педагогічних і інформаційних технологій. Аналіз професійної діяльності викладачів вищої школи дозволяє констатувати, що вони, крім освітньої, виховної і розвиваючої, виконують ще цілий ряд взаємозв’язаних функцій: пропедевтичну, реабілітаційну, орієнтаційну, компенсаторну, функцію соціалізації.
Опис: Сердюк О. Г. Складові професійної компетентності викладача природничих дисциплін у вищій школі / О. Г. Сердюк, О. І. Сердюк // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2008 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 367-369.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7193
Розташовується у зібраннях:15 Каришинські читання

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Serduk.pdf690,47 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
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