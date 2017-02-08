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15 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7190
|Назва:
|Аграрна підготовка – структурний компонент формування професійної компетенції фахівця з природничих дисциплін
|Автори:
|Оніпко, В.В.
|Ключові слова:
|професійна компетентність
природничі дисципліни
компетентність
аграрна підготовка
|Дата публікації:
|2008
|Короткий огляд (реферат):
|Розв’язання комплексу завдань підготовки сучасних спеціалістів – учителів природничих дисциплін в умовах реформування економіки та модернізації системи освіти України, її входження в світовий і європейський простір потребує підвищення якості й ефективності навчально виховного процесу, постійного ускладнення, вдумливого господарського підходу до викладання спеціальних дисциплін. Засвоєння технологій аграрного виробництва, необхідних для якісного забезпечення профільності середньої школи вимагає від сучасного вчителя природничих дисциплін докорінної реконструкції попередньої системи знань, цінностей, навичок, установок та підвищення професійної компетентності викладача.
|Опис:
|Оніпко В. В. Аграрна підготовка – структурний компонент формування професійної компетенції фахівця з природничих дисциплін / В. В. Оніпко // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2008 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 359-363.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7190
|Розташовується у зібраннях:
|15 Каришинські читання
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