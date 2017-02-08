Короткий огляд (реферат):

Формування всебічно розвиненої і гармонійної особистості є головним завданням сучасної школи. Гармонійність проявляється в пропорційній єдності біологічного, соціального та індивідуального. Індивідуальність людини – це сукупність оригінальних, неповторних якостей. Розвиток особистості включає і цілеспрямовану педагогічну діяльність вчителя, зорієнтовану на підвищення рівня навчальної активності. Враховуючи індивідуальні особливості учнів, вчитель застосовує на уроці ті, чи інші методи навчання. Тільки активні методи дають можливість кожному учневі працювати інтенсивно, з інтересом та бажанням. Активними методами можна вважати лише ті, котрі спонукають до активного, старанного навчання всіх учнів класу, а не лише сильних та допитливих.