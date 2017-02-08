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15 Каришинські читання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7189

Назва: Дидактичні засади організації самостійної роботи на уроках зоології
Автори: Новописьменний, С.А.
Ключові слова: зоологія
урок
дидактика
самостійна робота
Дата публікації: 2008
Короткий огляд (реферат): Формування всебічно розвиненої і гармонійної особистості є головним завданням сучасної школи. Гармонійність проявляється в пропорційній єдності біологічного, соціального та індивідуального. Індивідуальність людини – це сукупність оригінальних, неповторних якостей. Розвиток особистості включає і цілеспрямовану педагогічну діяльність вчителя, зорієнтовану на підвищення рівня навчальної активності. Враховуючи індивідуальні особливості учнів, вчитель застосовує на уроці ті, чи інші методи навчання. Тільки активні методи дають можливість кожному учневі працювати інтенсивно, з інтересом та бажанням. Активними методами можна вважати лише ті, котрі спонукають до активного, старанного навчання всіх учнів класу, а не лише сильних та допитливих.
Опис: Новописьменний С. А. Дидактичні засади організації самостійної роботи на уроках зоології / С. А. Новописьменний // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2008 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 358-359.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7189
Розташовується у зібраннях:15 Каришинські читання

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Novopismenniy.pdf517,57 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
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