Короткий огляд (реферат):

Структура дослідницького пізнання відображає взаємне розміщення й зв’язок складових елементів дослідження, етапів діяльності, черговості та внутрішньої завершеності. Побудова гіпотези у дослідницькому методі навчання є стимулом і водночас мотивом діяльності, що підтримує і обумовлює процес пізнання. Така діяльність можлива лише на підставі ретельного вивчення явищ, фактів, теоретичних положень та логічних мисленнєвих операцій (узагальнення, класифікації, конкретизації тощо). Думка, під час побудови гіпотези рухається від розміркувань, суджень, прогнозів та ідей пояснення об’єкту дослідження до відповідних уявлень, положень і висновків, обґрунтування наслідків, доведення вірогідності висунутого передбачення.