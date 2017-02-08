|
DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Факультети та кафедри >
Кафедри >
Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна >
Матеріали наукових конференцій та семінарів >
15 Каришинські читання >
|
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7188
|Назва:
|Гіпотеза у структурі дослідницького методу навчання
|Автори:
|Нізовцев, А.В.
|Ключові слова:
|гіпотеза
навчання
дослідницьке пізнання
дослідницька гіпотеза
|Дата публікації:
|2008
|Короткий огляд (реферат):
|Структура дослідницького пізнання відображає взаємне розміщення й зв’язок складових елементів дослідження, етапів діяльності, черговості та внутрішньої завершеності. Побудова гіпотези у дослідницькому методі навчання є стимулом і водночас мотивом діяльності, що підтримує і обумовлює процес пізнання. Така діяльність можлива лише на підставі ретельного вивчення явищ, фактів, теоретичних положень та логічних мисленнєвих операцій (узагальнення, класифікації, конкретизації тощо). Думка, під час побудови гіпотези рухається від розміркувань, суджень, прогнозів та ідей пояснення об’єкту дослідження до відповідних уявлень, положень і висновків, обґрунтування наслідків, доведення вірогідності висунутого передбачення.
|Опис:
|Нізовцев А. В. Гіпотеза у структурі дослідницького методу навчання / А. В. Нізовцев // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2008 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 355-358.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7188
|Розташовується у зібраннях:
|15 Каришинські читання
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.