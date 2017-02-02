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Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки. >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7150
|Назва:
|Автономна система освіти у самостійній Україні ( за Г. Ващенком)
|Автори:
|Мокляк, В.М.
|Ключові слова:
|Ващенко Григорій Григорович
національна освіта
системи освіти
освіта України
|Дата публікації:
|2015
|Короткий огляд (реферат):
|Г. Ващенко – автор української національної ідеї, яка має дуже просте формулювання: “Служба Богові й Батьківщині”. Сьогодні,
в буремні для України часи, коли на Сході країни відбувається війна, народ – у пошуках ідеї, яка б могла згуртувати українців, росіян, білорусів, грузинів, вірмен, поляків, молдаван та всіх інших на всій території центральної європейської держави, особливо актуальною стає українська національна ідея, висловлена ще в ХХ столітті Григорієм
Григоровичем. Зараз молодь шукає відповіді на запитання: “Як жити далі? Як оцінювати події? Що зможе влада? На що спроможний я?”. Саме тому педагогічне кредо нашого славного земляка “Служба Богові й Батьківщині” є своєрідним дороговказом для підростаючого покоління та виховним ідеалом.
|Опис:
|Мокляк В. М. Автономна система освіти у самостійній Україні ( за Г. Ващенком ) / В. М. Мокляк // Дидаскал. - 2015. - № 15. - С. 49-53.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7150
|Розташовується у зібраннях:
|Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки.
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