Короткий огляд (реферат):

Г. Ващенко – автор української національної ідеї, яка має дуже просте формулювання: “Служба Богові й Батьківщині”. Сьогодні, в буремні для України часи, коли на Сході країни відбувається війна, народ – у пошуках ідеї, яка б могла згуртувати українців, росіян, білорусів, грузинів, вірмен, поляків, молдаван та всіх інших на всій території центральної європейської держави, особливо актуальною стає українська національна ідея, висловлена ще в ХХ столітті Григорієм Григоровичем. Зараз молодь шукає відповіді на запитання: “Як жити далі? Як оцінювати події? Що зможе влада? На що спроможний я?”. Саме тому педагогічне кредо нашого славного земляка “Служба Богові й Батьківщині” є своєрідним дороговказом для підростаючого покоління та виховним ідеалом.