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Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки. >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7150

Назва: Автономна система освіти у самостійній Україні ( за Г. Ващенком)
Автори: Мокляк, В.М.
Ключові слова: Ващенко Григорій Григорович
національна освіта
системи освіти
освіта України
Дата публікації: 2015
Короткий огляд (реферат): Г. Ващенко – автор української національної ідеї, яка має дуже просте формулювання: “Служба Богові й Батьківщині”. Сьогодні, в буремні для України часи, коли на Сході країни відбувається війна, народ – у пошуках ідеї, яка б могла згуртувати українців, росіян, білорусів, грузинів, вірмен, поляків, молдаван та всіх інших на всій території центральної європейської держави, особливо актуальною стає українська національна ідея, висловлена ще в ХХ столітті Григорієм Григоровичем. Зараз молодь шукає відповіді на запитання: “Як жити далі? Як оцінювати події? Що зможе влада? На що спроможний я?”. Саме тому педагогічне кредо нашого славного земляка “Служба Богові й Батьківщині” є своєрідним дороговказом для підростаючого покоління та виховним ідеалом.
Опис: Мокляк В. М. Автономна система освіти у самостійній Україні ( за Г. Ващенком ) / В. М. Мокляк // Дидаскал. - 2015. - № 15. - С. 49-53.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7150
Розташовується у зібраннях:Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки.

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Файл Опис РозмірФормат
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