Короткий огляд (реферат):

Однією з умов виховання у школярів відповідального ставлення до природи є “спілкування” з навколишнім середовищем. З метою подолання нестачі такого “спілкування” педагоги часто використовують у навчальновиховному процесі дидактичну (пізнавальну гру). Ця форма навчання дозволяє уявити взаємозв’язок всіх компонентів комплексного змісту екологічної освіти, а саме наукові, моральні, ціннісні, правові, естетичні, практичні та інші її аспекти. Приймаючи участь в ігровій ситуації, дитина сприймає ідеї своїх товаришів, водночас виробляє і свою думку та ставлення до них. В результаті цього відбувається самоствердження особистості учня. Спілкування в ігровій ситуації дозволяє школярам не тільки отримувати відповідну інформацію, але і через наслідування і запозичування співпереживати, розвивати емоції, засвоювати моральні норми поведінки. Дидактичні ігри сприяють розвиткові цілеспрямованості, витримки, самостійності, виробляють вміння діяти згідно з певними нормами. Крім того, спілкування дітей в ігрових ситуаціях дає їм відчуття реальності, вносить іронію, гумор, знімає напругу, одноманітність, підсилює мотивацію до навчальної діяльності. У грі мотивація набуває цілісного комплексу пізнавальних, естетичних, моральних, соціальних мотивів, що вимагають від її учасників прийняття рішень, а це є немаловажним в екологічній освіті.