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15 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7148
|Назва:
|Значення дидактичних ігор в процесі навчання екології
|Автори:
|Скиба, М.М.
Яценко, Л.А.
|Ключові слова:
|екологія
навчання
дидактика
гра
дидактичні ігри
|Дата публікації:
|2008
|Короткий огляд (реферат):
|Однією з умов виховання у школярів відповідального ставлення до природи є “спілкування” з навколишнім середовищем. З метою подолання нестачі такого “спілкування” педагоги часто використовують у навчальновиховному процесі дидактичну (пізнавальну гру). Ця форма навчання дозволяє уявити взаємозв’язок всіх компонентів комплексного змісту екологічної освіти, а саме наукові, моральні, ціннісні, правові, естетичні, практичні та інші її аспекти.
Приймаючи участь в ігровій ситуації, дитина сприймає ідеї своїх товаришів, водночас виробляє і свою думку та ставлення до них. В результаті цього відбувається самоствердження особистості учня. Спілкування в ігровій ситуації дозволяє школярам не тільки отримувати відповідну інформацію, але і через наслідування і запозичування співпереживати, розвивати емоції, засвоювати моральні норми поведінки. Дидактичні ігри сприяють розвиткові цілеспрямованості, витримки, самостійності, виробляють вміння діяти згідно з певними нормами. Крім того, спілкування дітей в ігрових ситуаціях дає їм відчуття реальності, вносить іронію, гумор, знімає напругу, одноманітність, підсилює мотивацію до навчальної діяльності. У грі мотивація набуває цілісного комплексу пізнавальних, естетичних, моральних, соціальних мотивів, що вимагають від її учасників прийняття рішень, а це є немаловажним в екологічній освіті.
|Опис:
|Скиба М. М. Значення дидактичних ігор в процесі навчання екології / М. М. Скиба, Л. А. Яценко // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2008 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 265-267.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7148
|Розташовується у зібраннях:
|15 Каришинські читання
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