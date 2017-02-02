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Матеріали наукових конференцій та семінарів >
Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки. >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7147

Назва: Педагогічна спадщина Григорія Ващенка як запорука розвитку європейської держави
Автори: Арканова, А.А.
Ключові слова: Ващенко Григорій Григорович
освіта України
виховання молоді
національне виховання
Дата публікації: 2015
Короткий огляд (реферат): Будь-який громадянин, що поважає себе, має бути патріотом. Патріотизм – це любов та відданість Батьківщині. Він передбачає не лише словесне вираження, а й підкріплення діями. Адже патріотична людина – це особистість, яка прагне служити своїми діями служити інтересам Батьківщини. У світлі актуальності цієї проблеми, проблеми патріотизму, ідеї Григорія Ващенка мають особливу цінність. Оскільки завдання реформи галузі освіти та створення індивідуальної системи національної освіти, яка б забезпечила розвиток і зміцнення незалежної України, є нині нагальними, і потребують свого вирішення відповідно до вимог часу.
Опис: Арканова А. А. Педагогічна спадщина Григорія Ващенка як запорука розвитку європейської держави / А. А. Арканова // Дидаскал. - 2015. - № 15. - С. 47-48.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7147
Розташовується у зібраннях:Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки.

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Файл Опис РозмірФормат
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