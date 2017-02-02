Короткий огляд (реферат):

Будь-який громадянин, що поважає себе, має бути патріотом. Патріотизм – це любов та відданість Батьківщині. Він передбачає не лише словесне вираження, а й підкріплення діями. Адже патріотична людина – це особистість, яка прагне служити своїми діями служити інтересам Батьківщини. У світлі актуальності цієї проблеми, проблеми патріотизму, ідеї Григорія Ващенка мають особливу цінність. Оскільки завдання реформи галузі освіти та створення індивідуальної системи національної освіти, яка б забезпечила розвиток і зміцнення незалежної України, є нині нагальними, і потребують свого вирішення відповідно до вимог часу.