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Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки. >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7147
|Назва:
|Педагогічна спадщина Григорія Ващенка як запорука розвитку європейської держави
|Автори:
|Арканова, А.А.
|Ключові слова:
|Ващенко Григорій Григорович
освіта України
виховання молоді
національне виховання
|Дата публікації:
|2015
|Короткий огляд (реферат):
|Будь-який громадянин, що поважає себе, має бути патріотом. Патріотизм – це любов та відданість Батьківщині. Він передбачає не
лише словесне вираження, а й підкріплення діями. Адже патріотична людина – це особистість, яка прагне служити своїми діями служити інтересам Батьківщини. У світлі актуальності цієї проблеми, проблеми
патріотизму, ідеї Григорія Ващенка мають особливу цінність. Оскільки завдання реформи галузі освіти та створення індивідуальної
системи національної освіти, яка б забезпечила розвиток і зміцнення незалежної України, є нині нагальними, і потребують свого вирішення відповідно до вимог часу.
|Опис:
|Арканова А. А. Педагогічна спадщина Григорія Ващенка як запорука розвитку європейської держави / А. А. Арканова // Дидаскал. - 2015. - № 15. - С. 47-48.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7147
|Розташовується у зібраннях:
|Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки.
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