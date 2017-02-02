Короткий огляд (реферат):

Завдання сучасної школи: “Виховання гідного громадянина своєї країни, який усвідомлює свою належність до неї та пишається нею, розуміє свою землю, мову і культуру, дбає про її поступ і готовий боронити її від чужих посягань”. Саме тому особливого значення набуває педагогічна система Г. Ващенка, погляди якого є надзвичайно актуальними, враховуючи процеси глобалізації України в європейський культурний простір. Виховний ідеал педагога побудований на двох головних принципах: християнської моралі та української духовності і спрямований на службу Богові й Україні. Християнська мораль ставить в основу виховання загальнолюдські вартості: закон творення добра, шукання правди і побудова справедливого суспільства, яке спирається на закони краси і любові. Симпатія, взаємна любов повинні стати основою суспільного життя.