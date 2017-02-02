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Матеріали наукових конференцій та семінарів >
Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки. >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7137

Назва: Значення педагогічної спадщини Григорія Ващенка у контексті формування соціокультурної компетенції педагогів
Автори: Кравченко, І.В.
Ключові слова: педагогічні ідеї Григорія Ващенка
соціокультурна компетенція педагога
виховання учнів
сучасна школа
християнська педагогіка
Дата публікації: 2015
Короткий огляд (реферат): Завдання сучасної школи: “Виховання гідного громадянина своєї країни, який усвідомлює свою належність до неї та пишається нею, розуміє свою землю, мову і культуру, дбає про її поступ і готовий боронити її від чужих посягань”. Саме тому особливого значення набуває педагогічна система Г. Ващенка, погляди якого є надзвичайно актуальними, враховуючи процеси глобалізації України в європейський культурний простір. Виховний ідеал педагога побудований на двох головних принципах: християнської моралі та української духовності і спрямований на службу Богові й Україні. Християнська мораль ставить в основу виховання загальнолюдські вартості: закон творення добра, шукання правди і побудова справедливого суспільства, яке спирається на закони краси і любові. Симпатія, взаємна любов повинні стати основою суспільного життя.
Опис: Кравченко І. В. Значення педагогічної спадщини Григорія Ващенка у контексті формування соціокультурної компетенції педагогів / І. В. Кравченко // Дидаскал. - 2015. - № 15. - С. 35-37.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7137
Розташовується у зібраннях:Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки.

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Файл Опис РозмірФормат
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