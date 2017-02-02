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Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки. >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7137
|Назва:
|Значення педагогічної спадщини Григорія Ващенка у контексті формування соціокультурної компетенції педагогів
|Автори:
|Кравченко, І.В.
|Ключові слова:
|педагогічні ідеї Григорія Ващенка
соціокультурна компетенція педагога
виховання учнів
сучасна школа
християнська педагогіка
|Дата публікації:
|2015
|Короткий огляд (реферат):
|Завдання сучасної школи: “Виховання гідного громадянина своєї країни, який усвідомлює свою належність до неї та пишається нею,
розуміє свою землю, мову і культуру, дбає про її поступ і готовий боронити її від чужих посягань”. Саме тому особливого значення набуває педагогічна система Г. Ващенка, погляди якого є надзвичайно актуальними, враховуючи процеси глобалізації України в європейський культурний простір. Виховний ідеал педагога побудований на двох головних принципах: християнської моралі та української духовності і спрямований на службу Богові й Україні. Християнська мораль ставить в основу виховання загальнолюдські вартості: закон творення добра, шукання правди і побудова справедливого суспільства, яке спирається на закони краси і любові. Симпатія, взаємна любов повинні стати основою суспільного життя.
|Опис:
|Кравченко І. В. Значення педагогічної спадщини Григорія Ващенка у контексті формування соціокультурної компетенції педагогів / І. В. Кравченко // Дидаскал. - 2015. - № 15. - С. 35-37.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7137
|Розташовується у зібраннях:
|Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки.
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