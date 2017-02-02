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Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки. >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7136
|Назва:
|Зміст національного виховання у педагогічній спадщині Г. Ващенка
|Автори:
|Петренко, Л.М.
|Ключові слова:
|національне виховання
Ващенко Григорій Григорович
системи виховання
зміст виховання
освітня система України
|Дата публікації:
|2015
|Короткий огляд (реферат):
|Звернення до ґрунтовного вивчення вітчизняного педагогічного досвіду свідчить про прагнення сучасних дослідників знайти у
минулому витоки провідних ідей сучасності і потребу переосмислити ті освітні концепції та теорії, які раніше з якихось причин не розглядалися або відкидалися як помилкові. Сучасна українська педагогіка за часів розбудови незалежної держави нарешті повертає несправедливо забуті імена вітчизняних
просвітителів. Серед них Григорій Григорович Ващенко (1878-1967) – уродженець Полтавщини, видатний педагог-практик, учений-педагог,
представник української культури, державний і громадський діяч, письменник. Г. Ващенко почав відстоювати й утверджувати необхідність власної педагогічної традиції, усвідомлюючи потребу українців в національному відродженні. Педагогічна спадщина Г. Ващенка є актуальною саме зараз, коли в українському суспільстві продовжує зростати соціальне
напруження, не припиняються міжетнічні та міжконфесійні конфлікти, що наскрізно пронизують усі сфери життя. Метою даної публікації є висвітлення змісту національного
виховання у педагогічній спадщині Г. Ващенка.
|Опис:
|Петренко Л. М. Зміст національного виховання у педагогічній спадщині Г. Ващенка / Л. М. Петренко // Дидаскал. - 2015. - № 15. - С. 31-34.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7136
|Розташовується у зібраннях:
|Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки.
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