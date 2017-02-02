Короткий огляд (реферат):

Григорій Григорович Ващенко – основоположник української національної педагогіки, всебічно і глибоко проаналізував та узагальнив основні етапи розвитку української духовності, виявив провідні виховні традиції та ідеали, створив і обґрунтував власну педагогічну систему, яка є органічною складовою вітчизняної педагогіки, охопив і розкрив майже всі найважливіші питання теорії виховання і дидактики з позицій християнської ідеології. Виховний ідеал, обґрунтований ним – Служба Богові й Батьківщині. Сьогодні, як ніколи, є актуальними ідеї педагога, який метою виховання у вільній Україні визначав благо і щастя Батьківщини. Під благом Батьківщини розумів: державну незалежність, можливість для українського народу вільно творити своє політичне, соціальне, господарське і релігійне життя; об’єднання всіх українців, незалежно від їх територіального походження, церковної належності, соціального стану в одну патріотичну спільноту.