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Матеріали наукових конференцій та семінарів >
Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки. >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7135

Назва: Г.Г. Ващенко - основоположник української національної педагогіки
Автори: Пусепліна, Н.М.
Ключові слова: національна педагогіка
Ващенко Григорій Григорович
кімната-музей Г. Ващенка
педагогічна діяльність
Дата публікації: 2015
Короткий огляд (реферат): Григорій Григорович Ващенко – основоположник української національної педагогіки, всебічно і глибоко проаналізував та узагальнив основні етапи розвитку української духовності, виявив провідні виховні традиції та ідеали, створив і обґрунтував власну педагогічну систему, яка є органічною складовою вітчизняної педагогіки, охопив і розкрив майже всі найважливіші питання теорії виховання і дидактики з позицій християнської ідеології. Виховний ідеал, обґрунтований ним – Служба Богові й Батьківщині. Сьогодні, як ніколи, є актуальними ідеї педагога, який метою виховання у вільній Україні визначав благо і щастя Батьківщини. Під благом Батьківщини розумів: державну незалежність, можливість для українського народу вільно творити своє політичне, соціальне, господарське і релігійне життя; об’єднання всіх українців, незалежно від їх територіального походження, церковної належності, соціального стану в одну патріотичну спільноту.
Опис: Пусепліна Н. М. Г.Г. Ващенко - основоположник української національної педагогіки / Н. М. Пусепліна // Дидаскал. - 2015. - № 15. - С. 28-31.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7135
Розташовується у зібраннях:Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки.

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Файл Опис РозмірФормат
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