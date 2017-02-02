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Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки. >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7135
|Назва:
|Г.Г. Ващенко - основоположник української національної педагогіки
|Автори:
|Пусепліна, Н.М.
|Ключові слова:
|національна педагогіка
Ващенко Григорій Григорович
кімната-музей Г. Ващенка
педагогічна діяльність
|Дата публікації:
|2015
|Короткий огляд (реферат):
|Григорій Григорович Ващенко – основоположник української національної педагогіки, всебічно і глибоко проаналізував та узагальнив
основні етапи розвитку української духовності, виявив провідні виховні
традиції та ідеали, створив і обґрунтував власну педагогічну систему, яка є органічною складовою вітчизняної педагогіки, охопив і розкрив майже всі найважливіші питання теорії виховання і дидактики з позицій християнської ідеології. Виховний ідеал, обґрунтований ним – Служба Богові й Батьківщині. Сьогодні, як ніколи, є актуальними ідеї педагога, який метою виховання у вільній Україні визначав благо і щастя Батьківщини. Під благом Батьківщини розумів: державну незалежність, можливість для українського народу вільно творити своє політичне, соціальне,
господарське і релігійне життя; об’єднання всіх українців, незалежно від їх територіального походження, церковної належності, соціального стану в одну патріотичну спільноту.
|Опис:
|Пусепліна Н. М. Г.Г. Ващенко - основоположник української національної педагогіки / Н. М. Пусепліна // Дидаскал. - 2015. - № 15. - С. 28-31.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7135
|Розташовується у зібраннях:
|Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки.
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