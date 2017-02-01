Короткий огляд (реферат):

Видатний український педагог Г. Ващенко становлення ідеї політехнізму пов’язував із діяльністю трудових шкіл, реальних і комерційних училищ, виникнення яких об’єктивно зумовлювалося вимогами часу щодо важливості наближення завдань школи до практичного життя. Учений підкреслював необхідність забезпечення практичного досвіду учнів шляхом ознайомлення їх із різноманітними ремеслами, знаряддями праці, технологіями виробництва. Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що історико-педагогічна оцінка розвитку ідеї політехнізму здійснювалася Г. Ващенком у трьох напрямах. По-перше, висвітлюючи погляди Дж. Дьюї, Г. Кершенштайнера, Дж. Локка, Й. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо, учений торкався методологічних основ політехнізму. По-друге, він розробляв теоретичні аспекти проблеми, зокрема, реорганізації педагогічної освіти на політехнічних засадах, оптимального поєднання теоретичного навчання з виробничою працею. По-третє, Г. Ващенко акцентував увагу на дослідженні практичних засобів упровадження ідеї політехнізму, таких як метод проектів і технічне моделювання.