DSpace
 

Детальніший пошук
Домівка
 
Перегляд
Фонди
та зібрання
Дати випуску
Автори
Заголовки
Теми
 
Зареєстрованим:
Оновлення на e-mail
Мій архів матеріалів
вхід зареєстрованим
користувачам
Обліковий запис
 
Про DSpace

DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Факультети та кафедри >
Кафедри >
Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки >
Матеріали наукових конференцій та семінарів >
Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки. >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7134

Назва: Ідея політехнізму в оцінці Г. Ващенка
Автори: Семеновська, Л.А.
Ключові слова: політехнізм
зміст освіти
Ващенко Григорій Григорович
трудова школа
освіта України
Дата публікації: 2015
Короткий огляд (реферат): Видатний український педагог Г. Ващенко становлення ідеї політехнізму пов’язував із діяльністю трудових шкіл, реальних і комерційних училищ, виникнення яких об’єктивно зумовлювалося вимогами часу щодо важливості наближення завдань школи до практичного життя. Учений підкреслював необхідність забезпечення практичного досвіду учнів шляхом ознайомлення їх із різноманітними ремеслами, знаряддями праці, технологіями виробництва. Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що історико-педагогічна оцінка розвитку ідеї політехнізму здійснювалася Г. Ващенком у трьох напрямах. По-перше, висвітлюючи погляди Дж. Дьюї, Г. Кершенштайнера, Дж. Локка, Й. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо, учений торкався методологічних основ політехнізму. По-друге, він розробляв теоретичні аспекти проблеми, зокрема, реорганізації педагогічної освіти на політехнічних засадах, оптимального поєднання теоретичного навчання з виробничою працею. По-третє, Г. Ващенко акцентував увагу на дослідженні практичних засобів упровадження ідеї політехнізму, таких як метод проектів і технічне моделювання.
Опис: Семеновська Л. А. Ідея політехнізму в оцінці Г. Ващенка / Л. А. Семеновська // Дидаскал. - 2015. - № 15. - С. 22-27.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7134
Розташовується у зібраннях:Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки.

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
6.pdf194,12 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Перегляд статистики

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 
Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок