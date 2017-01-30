Короткий огляд (реферат):

Сьогодні технічний прогрес інтегрується до всіх ланок суспільного життя, зокрема й освіту. Можна впевнено сказати, що за таких умов великого значення набуває політехнічна освіта. Політехнізм в освіті, зокрема, полягає у психологічній підготовці молоді до праці; вона потрібна для вибору випускниками шкіл професії і повноцінного оволодіння нею, подальшого постійного вдосконалення в тій або іншій галузі праці у зв’язку з безперервним розвитком техніки і технології. При цьому не можна не враховувати значення політехнічної освіти для формування наукового світогляду школярів, підвищення рівня загальної освіченості, розвитку наукових і технічних інтересів, озброєння вміннями застосовувати теоретичні знання на практиці. Сьогодні майже кожна людина не уявляє свого життя без комп’ютера, телефону, пейджера, планшету та ін. Все це можна з легкістю пояснити, адже технологія стала суттєвим фактором розвитку суспільства, зокрема, розвитку освіти та науки. Можемо з упевненістю говорити про актуальність упровадження сучасних інформаційних технологій як засобу політехнічної підготовки молоді. Адже сучасний світ характеризують як світ науки, техніки і нових технологій. Техніка безперервно проникає в освіту: для вчителів вона стає допоміжним засобом викладання матеріалу на уроці; для школярів і студентів – джерелом додаткової та корисної інформації.