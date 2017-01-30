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Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7116

Назва: Сучасні інформаційні технології як засіб політехнічної підготовки молоді
Автори: Івко, Я.В.
Ключові слова: політехнічна освіта
технологічна підготовка школярів
інформаційні технології в освіті
мультимедіа на уроці
процес освіти
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): Сьогодні технічний прогрес інтегрується до всіх ланок суспільного життя, зокрема й освіту. Можна впевнено сказати, що за таких умов великого значення набуває політехнічна освіта. Політехнізм в освіті, зокрема, полягає у психологічній підготовці молоді до праці; вона потрібна для вибору випускниками шкіл професії і повноцінного оволодіння нею, подальшого постійного вдосконалення в тій або іншій галузі праці у зв’язку з безперервним розвитком техніки і технології. При цьому не можна не враховувати значення політехнічної освіти для формування наукового світогляду школярів, підвищення рівня загальної освіченості, розвитку наукових і технічних інтересів, озброєння вміннями застосовувати теоретичні знання на практиці. Сьогодні майже кожна людина не уявляє свого життя без комп’ютера, телефону, пейджера, планшету та ін. Все це можна з легкістю пояснити, адже технологія стала суттєвим фактором розвитку суспільства, зокрема, розвитку освіти та науки. Можемо з упевненістю говорити про актуальність упровадження сучасних інформаційних технологій як засобу політехнічної підготовки молоді. Адже сучасний світ характеризують як світ науки, техніки і нових технологій. Техніка безперервно проникає в освіту: для вчителів вона стає допоміжним засобом викладання матеріалу на уроці; для школярів і студентів – джерелом додаткової та корисної інформації.
Опис: Івко Я. В. Сучасні інформаційні технології як засіб політехнічної підготовки молоді / Я. В. Івко // Дидаскал. - 2014. - № 14. - С. 281-284.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7116
Розташовується у зібраннях:Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
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