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Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7116
|Назва:
|Сучасні інформаційні технології як засіб політехнічної підготовки молоді
|Автори:
|Івко, Я.В.
|Ключові слова:
|політехнічна освіта
технологічна підготовка школярів
інформаційні технології в освіті
мультимедіа на уроці
процес освіти
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|Сьогодні технічний прогрес інтегрується до всіх ланок суспільного життя, зокрема й освіту. Можна впевнено сказати, що за таких умов великого значення набуває політехнічна освіта. Політехнізм в освіті, зокрема, полягає у психологічній підготовці
молоді до праці; вона потрібна для вибору випускниками шкіл професії і повноцінного
оволодіння нею, подальшого постійного вдосконалення в тій або іншій галузі праці у
зв’язку з безперервним розвитком техніки і технології. При цьому не можна не враховувати значення політехнічної освіти для формування наукового світогляду школярів, підвищення рівня загальної освіченості, розвитку наукових і технічних інтересів, озброєння вміннями застосовувати теоретичні знання на практиці. Сьогодні майже кожна людина не уявляє свого життя без комп’ютера, телефону,
пейджера, планшету та ін. Все це можна з легкістю пояснити, адже технологія стала
суттєвим фактором розвитку суспільства, зокрема, розвитку освіти та науки. Можемо з упевненістю говорити про актуальність упровадження сучасних інформаційних технологій як засобу політехнічної підготовки молоді. Адже сучасний світ характеризують як світ науки, техніки і нових технологій. Техніка безперервно проникає в освіту: для вчителів вона стає допоміжним засобом викладання матеріалу на уроці; для школярів і студентів – джерелом додаткової та корисної інформації.
|Опис:
|Івко Я. В. Сучасні інформаційні технології як засіб політехнічної підготовки молоді / Я. В. Івко // Дидаскал. - 2014. - № 14. - С. 281-284.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7116
|Розташовується у зібраннях:
|Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні
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