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Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7115

Назва: Компетентнісно орієнтоване навчання як основа підготовки до майбутньої трудової діяльності
Автори: Оніщук, І.В.
Ключові слова: освітні компетенції
профільне навчання
компетентнісно орієнтоване навчання
старша школа
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): Сучасний освітній простір першочергово ставить за мету виховання активної, творчої, діяльної та конкурентоспроможної особистості, здатної бути відповідальною, компетентною у фаховій сфері, готовою до самостійних рішень у нестандартних ситуаціях. Такі риси особистості сьогодні є головними для здобуття якісної освіти і, безумовно, вони є важливим фактором стійкого розвитку соціуму. Навчально-виховна діяльність школи XXI століття покликана не просто дати учневі суму знань, сформувати ряд умінь і навичок, а розвивати в неї компетентність як важливу необхідність для розв’язання конкретних завдань, які повинні реалізовувати професійне, а отже, і особистісне самовизначення людини. Умови ринку праці вимагають підготовки молоді до професійної діяльності як можливості ефективного використання суспільного потенціалу. Відповідно орієнтуванню на спеціалізацію у суспільному аспекті сприяє профільне навчання, спрямоване на інтенсифікацію професійного самовизначення шляхом диференціації та індивідуалізації навчання у контексті компетентнісного підходу до освітнього процесу.
Опис: Оніщук І. В. Компетентнісно орієнтоване навчання як основа підготовки до майбутньої трудової діяльності / І. В. Оніщук // Дидаскал. - 2014. - № 14. - С. 279-281.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7115
Розташовується у зібраннях:Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні

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Файл Опис РозмірФормат
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