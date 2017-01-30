Короткий огляд (реферат):

Сучасний освітній простір першочергово ставить за мету виховання активної, творчої, діяльної та конкурентоспроможної особистості, здатної бути відповідальною, компетентною у фаховій сфері, готовою до самостійних рішень у нестандартних ситуаціях. Такі риси особистості сьогодні є головними для здобуття якісної освіти і, безумовно, вони є важливим фактором стійкого розвитку соціуму. Навчально-виховна діяльність школи XXI століття покликана не просто дати учневі суму знань, сформувати ряд умінь і навичок, а розвивати в неї компетентність як важливу необхідність для розв’язання конкретних завдань, які повинні реалізовувати професійне, а отже, і особистісне самовизначення людини. Умови ринку праці вимагають підготовки молоді до професійної діяльності як можливості ефективного використання суспільного потенціалу. Відповідно орієнтуванню на спеціалізацію у суспільному аспекті сприяє профільне навчання, спрямоване на інтенсифікацію професійного самовизначення шляхом диференціації та індивідуалізації навчання у контексті компетентнісного підходу до освітнього процесу.