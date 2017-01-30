|
DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Факультети та кафедри >
Кафедри >
Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки >
Матеріали наукових конференцій та семінарів >
Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні >
|
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7114
|Назва:
|Розвиток особистісних якостей студентів у процесі підготовки до майбутньої трудової діяльності
|Автори:
|Кравченко, А.І.
|Ключові слова:
|політехнічна освіта
превентивний підхід в освіті
теорії виховання студентів
професійна підготовка студентів
вища освіта України
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|У рамках гуманізації національної освіти вищих навчальних закладів психологопедагогічна підготовка студентів займає одне з провідних місць. Політехнічна освіта формує особистість студента, готує його до життя в сучасному світі, розвиває критичне мислення. Згідно з Національною доктриною розвитку освіти “глобалізація, зміна технологій, перехід до інформаційного суспільства зумовлюють розвиток людини як
головну мету, ставлять перед державою завдання пріоритетності розвитку освіти і науки”. Важливими шляхами реалізації ідей гуманістичної парадигми освіти є впровадження превентивної системи виховання студентів. Об’єктом нашого дослідження став процес професійної підготовки фахівців інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Предмет – розвиток особистісних якостей у процесі професійної підготовки студентів політехнічного вузу. Система підготовки сучасного фахівця технічного вузу повинна приділяти більше уваги розвитку його особистісного потенціалу, створювати сприятливі умови для його самореалізації.
|Опис:
|Кравченко А. І. Розвиток особистісних якостей студентів у процесі підготовки до майбутньої трудової діяльності / А. І. Кравченко // Дидаскал. - 2014. - № 14. - С. 274-278.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7114
|Розташовується у зібраннях:
|Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.