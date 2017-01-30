Короткий огляд (реферат):

У рамках гуманізації національної освіти вищих навчальних закладів психологопедагогічна підготовка студентів займає одне з провідних місць. Політехнічна освіта формує особистість студента, готує його до життя в сучасному світі, розвиває критичне мислення. Згідно з Національною доктриною розвитку освіти “глобалізація, зміна технологій, перехід до інформаційного суспільства зумовлюють розвиток людини як головну мету, ставлять перед державою завдання пріоритетності розвитку освіти і науки”. Важливими шляхами реалізації ідей гуманістичної парадигми освіти є впровадження превентивної системи виховання студентів. Об’єктом нашого дослідження став процес професійної підготовки фахівців інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів. Предмет – розвиток особистісних якостей у процесі професійної підготовки студентів політехнічного вузу. Система підготовки сучасного фахівця технічного вузу повинна приділяти більше уваги розвитку його особистісного потенціалу, створювати сприятливі умови для його самореалізації.