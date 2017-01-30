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Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7114

Назва: Розвиток особистісних якостей студентів у процесі підготовки до майбутньої трудової діяльності
Автори: Кравченко, А.І.
Ключові слова: політехнічна освіта
превентивний підхід в освіті
теорії виховання студентів
професійна підготовка студентів
вища освіта України
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): У рамках гуманізації національної освіти вищих навчальних закладів психологопедагогічна підготовка студентів займає одне з провідних місць. Політехнічна освіта формує особистість студента, готує його до життя в сучасному світі, розвиває критичне мислення. Згідно з Національною доктриною розвитку освіти “глобалізація, зміна технологій, перехід до інформаційного суспільства зумовлюють розвиток людини як головну мету, ставлять перед державою завдання пріоритетності розвитку освіти і науки”. Важливими шляхами реалізації ідей гуманістичної парадигми освіти є впровадження превентивної системи виховання студентів. Об’єктом нашого дослідження став процес професійної підготовки фахівців інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів. Предмет – розвиток особистісних якостей у процесі професійної підготовки студентів політехнічного вузу. Система підготовки сучасного фахівця технічного вузу повинна приділяти більше уваги розвитку його особистісного потенціалу, створювати сприятливі умови для його самореалізації.
Опис: Кравченко А. І. Розвиток особистісних якостей студентів у процесі підготовки до майбутньої трудової діяльності / А. І. Кравченко // Дидаскал. - 2014. - № 14. - С. 274-278.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7114
Розташовується у зібраннях:Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
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