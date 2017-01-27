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Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7106

Назва: Структура політехнічної підготовки в загальноосвітній школі
Автори: Костиря, А.Ю.
Ключові слова: політехнічна освіта
трудове навчання
політехнічне навчання
загальноосвітня школа
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): У наш час перед середньою загальноосвітньою школою постають завдання підготовки учнів, які володіють знаннями, що відповідають останнім досягненням науково-технічного прогресу. Інтенсивний характер розвитку основних напрямів науково-технічного прогресу в сучасному виробництві та нові соціально-економічні умови вимагають подальшого вдосконалення політехнічної освіти учнів у процесі навчання. Згідно з положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, учні здобувають загальні знання, вміння і навички, а також знання про наукові основи сучасного виробництва, нові технології, формують уміння та навички в галузі технології обробки різних матеріалів, електротехніки, електроніки, автоматики, робототехніки. У навчальних закладах організовується робота з технічної творчості, дослідництва, моделювання, конструювання, професійної орієнтації учнів. Учні залучаються до суспільно корисної, продуктивної праці, до різних трудових справ і заходів трудового характеру в позаурочний і канікулярний час.
Опис: Костиря А. Ю. Структура політехнічної підготовки в загальноосвітній школі / А. Ю. Костиря // Дидаскал. - 2014. - № 14. - С. 263-265.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7106
Розташовується у зібраннях:Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
5.11 Костиря.pdf176,8 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
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