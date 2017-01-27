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Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7106
|Назва:
|Структура політехнічної підготовки в загальноосвітній школі
|Автори:
|Костиря, А.Ю.
|Ключові слова:
|політехнічна освіта
трудове навчання
політехнічне навчання
загальноосвітня школа
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|У наш час перед середньою загальноосвітньою школою постають завдання підготовки учнів, які володіють знаннями, що відповідають останнім досягненням науково-технічного прогресу. Інтенсивний характер розвитку основних напрямів науково-технічного прогресу в сучасному виробництві та нові соціально-економічні умови вимагають подальшого вдосконалення політехнічної освіти учнів у процесі навчання. Згідно з положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, учні здобувають загальні знання, вміння і навички, а також знання про наукові основи сучасного виробництва, нові технології, формують уміння та навички в галузі технології обробки різних матеріалів, електротехніки, електроніки, автоматики, робототехніки. У навчальних закладах організовується робота з технічної творчості, дослідництва, моделювання, конструювання, професійної орієнтації учнів. Учні залучаються до
суспільно корисної, продуктивної праці, до різних трудових справ і заходів трудового
характеру в позаурочний і канікулярний час.
|Опис:
|Костиря А. Ю. Структура політехнічної підготовки в загальноосвітній школі / А. Ю. Костиря // Дидаскал. - 2014. - № 14. - С. 263-265.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7106
|Розташовується у зібраннях:
|Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні
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