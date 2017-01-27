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Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7105
|Назва:
|Політехнізм у минулому та сьогоденні
|Автори:
|Подопригора, Н.О.
|Ключові слова:
|ідея політехнізму
технічна освіта
ідея трудового виховання
педагогічні концепції
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|У сучасних умовах розвитку освіти України одним із головних завдань школи є формування творчої, самостійної й активної особистості, яка здатна до повноцінної життєдіяльності в постіндустріальному суспільстві, що характеризується суттєвими соціально-економічними та культурно-технологічними трансформаціями. З огляду на це особливої актуальності набуває визначення нових пріоритетів у підготовці висококваліфікованих професійних кадрів. Її зміст і організація повинні орієнтуватися не
лише на адаптацію особистості до виробничих умов, а й на формування в неї широкої
трудової культури на ґрунті цілісної системи наукових знань про сучасне виробництво
й інноваційні промислові технології. Неоднозначність проблем, що стоять перед сучасною освітою, пошук найефективніших шляхів розвитку педагогічного знання вимагають всеохоплюючого вивчення й активного використання теоретичної і практичної спадщини минулого.
|Опис:
|Подопригора Н. О. Політехнізм у минулому та сьогоденні / Н. О. Подопригора // Дидаскал. - 2014. - № 14. - С. 260-263.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7105
|Розташовується у зібраннях:
|Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні
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