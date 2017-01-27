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Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7104

Назва: Політехнізм як освітня тенденція кінця XX - початку XXI ст.
Автори: Білецька, В.В.
Ключові слова: технічна освіта
ідеї політехнізму
шкільна освіта
національна програма "Освіта"
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): Сьогодні в системі загальної середньої освіти України відбувається процес переосмислення пройденого шляху, пошуку нових перспективних напрямів розвитку. Докорінна зміна у суспільно-політичних та соціально-економічних сферах українського суспільства поряд із позитивними процесами демократизації та гуманізації виявила й суперечливі аспекти. Це, по-перше, недооцінка ролі й місця політехнічної освіти в підготовці до самостійного життя молоді; по-друге, відчуження школи від економіки та виробництва. Такі тенденції стали основою для пошуків виходу із кризової ситуації і поставили питання про вирішення проблеми підготовки школярів до праці. Тому на сьогодні необхідно з особистісно орієнованих і гуманістичних позицій розглядати роль трудової діяльності в процесі розвитку суспільства і окремої людини, а також переосмислити значення й місце політехнізму в системі шкільної освіти.
Опис: Білецька В. В. Політехнізм як освітня тенденція кінця XX - початку XXI ст. / В. В. Білецька // Дидаскал. - 2014. - № 14. - С. 257-260.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7104
Розташовується у зібраннях:Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
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