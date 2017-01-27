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Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7104
|Назва:
|Політехнізм як освітня тенденція кінця XX - початку XXI ст.
|Автори:
|Білецька, В.В.
|Ключові слова:
|технічна освіта
ідеї політехнізму
шкільна освіта
національна програма "Освіта"
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|Сьогодні в системі загальної середньої освіти України відбувається процес переосмислення пройденого шляху, пошуку нових перспективних напрямів розвитку. Докорінна зміна у суспільно-політичних та соціально-економічних сферах українського
суспільства поряд із позитивними процесами демократизації та гуманізації виявила
й суперечливі аспекти. Це, по-перше, недооцінка ролі й місця політехнічної освіти в підготовці до самостійного життя молоді; по-друге, відчуження школи від економіки
та виробництва. Такі тенденції стали основою для пошуків виходу із кризової ситуації і поставили питання про вирішення проблеми підготовки школярів до праці. Тому
на сьогодні необхідно з особистісно орієнованих і гуманістичних позицій розглядати роль трудової діяльності в процесі розвитку суспільства і окремої людини, а також переосмислити значення й місце політехнізму в системі шкільної освіти.
|Опис:
|Білецька В. В. Політехнізм як освітня тенденція кінця XX - початку XXI ст. / В. В. Білецька // Дидаскал. - 2014. - № 14. - С. 257-260.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7104
|Розташовується у зібраннях:
|Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні
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