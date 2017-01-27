Короткий огляд (реферат):

Сьогодні в системі загальної середньої освіти України відбувається процес переосмислення пройденого шляху, пошуку нових перспективних напрямів розвитку. Докорінна зміна у суспільно-політичних та соціально-економічних сферах українського суспільства поряд із позитивними процесами демократизації та гуманізації виявила й суперечливі аспекти. Це, по-перше, недооцінка ролі й місця політехнічної освіти в підготовці до самостійного життя молоді; по-друге, відчуження школи від економіки та виробництва. Такі тенденції стали основою для пошуків виходу із кризової ситуації і поставили питання про вирішення проблеми підготовки школярів до праці. Тому на сьогодні необхідно з особистісно орієнованих і гуманістичних позицій розглядати роль трудової діяльності в процесі розвитку суспільства і окремої людини, а також переосмислити значення й місце політехнізму в системі шкільної освіти.