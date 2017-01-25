Короткий огляд (реферат):

Найважливішим у досягненні цих стратегічних орієнтирів є інноваційне розв’язання проблеми підготовки молоді до майбутньої трудової діяльності, ураховуючи її людиноцентричну сутність та закон зміни праці. Це розкриває соціально-економічну природу переорієнтації трудових функцій людини як істоти розумної і моральної, що набуває особливої значущості в сучасних умовах, коли спостерігається зростання професійної мобільності особистості. У зв’язку з цим на особливу увагу заслуговує ідея політехнізму, теорія і практика її реалізації в історії вітчизняної школи ХХ ст. Проте аналіз наукових праць дає підстави стверджувати, що цілісна процесуальна характеристика реалізації ідеї політехнізму, її еволюція впродовж ХХ століття не були предметом самостійного спеціального вивчення. Виникає нагальна потреба теоретичного й практичного обґрунтування поетапного процесу реалізації ідеї політехнізму в історико-педагогічному вимірі як базового, міждисциплінарного й багатофункціонального феномена, що слугує рушійною силою ретровідродження прогресивних здобутків у вітчизняній шкільній освіті в усьому багатстві політехнічного вчення й важливим чинником продукування нових педагогічних знань, створення інноваційних освітніх систем і технологій.