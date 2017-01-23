|
DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Факультети та кафедри >
Кафедри >
Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки >
Матеріали наукових конференцій та семінарів >
Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні >
|
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7073
|Назва:
|Технічна творчість учнів як важливий засіб трудового навчання і виховання
|Автори:
|Лутфуллін, М.В.
|Ключові слова:
|освіта України 20-30-х рр.
трудові комуни
Макаренко Антон Семенович
трудове виховання учнів
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|Школи і позашкільні заклади України мають великий досвід організації дитячої технічної творчості. У цьому зв’язку заслуговує на особливу увагу досвід клубної роботи в комуні ім. Ф. Е. Дзержинського, керівником якої був А. С. Макаренко. Талановитий
педагог В. М. Терський, безпосередній організатор клубних занять у комуні, важливого значення надавав залученню вихованців до технічної творчості. Головним осередком дитячої технічної творчості в комуні став гурток, названий “вільною майстернею”, робота якого міцно спиралися на наявні інтереси вихованців комуни. Педагогічний досвід А. С. Макаренка, В. М. Терського, В. О. Сухомлинського неспростовно свідчить про те, що у процесі творчої технічної діяльності дітей вирішується широке коло завдань трудового навчання і виховання. Така діяльність сприяє оволодінню трудовими і технічними знаннями, уміннями і навичками, розвиває конструкторські здібності, допомагає випускникам школи у виборі професії.
|Опис:
|Лутфуллін М. В. Технічна творчість учнів як важливий засіб трудового навчання і виховання / М. В. Лутфуллін // Дидаскал. - 2014. - № 14. - С. 195-197.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7073
|Розташовується у зібраннях:
|Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.