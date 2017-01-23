Короткий огляд (реферат):

Школи і позашкільні заклади України мають великий досвід організації дитячої технічної творчості. У цьому зв’язку заслуговує на особливу увагу досвід клубної роботи в комуні ім. Ф. Е. Дзержинського, керівником якої був А. С. Макаренко. Талановитий педагог В. М. Терський, безпосередній організатор клубних занять у комуні, важливого значення надавав залученню вихованців до технічної творчості. Головним осередком дитячої технічної творчості в комуні став гурток, названий “вільною майстернею”, робота якого міцно спиралися на наявні інтереси вихованців комуни. Педагогічний досвід А. С. Макаренка, В. М. Терського, В. О. Сухомлинського неспростовно свідчить про те, що у процесі творчої технічної діяльності дітей вирішується широке коло завдань трудового навчання і виховання. Така діяльність сприяє оволодінню трудовими і технічними знаннями, уміннями і навичками, розвиває конструкторські здібності, допомагає випускникам школи у виборі професії.