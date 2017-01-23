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Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7072

Назва: Трудова діяльність учнів як складова цілісного навчально-виховного процесу
Автори: Лутфуллін, В.С.
Ключові слова: педагогічний процес
трудова діяльність учнів
Шацький Станіслав Теофілович
Макаренко Антон Семенович
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): Творчий досвід С. Т. Шацького, А. С. Макаренка і В. О. Сухомлинського переконливо свідчить про те, що невід’ємними складовими цілісного педагогічного процесу поряд з навчанням є колективна самообслуговуюча, суспільно корисна і продуктивна праця учнів, самостійне читання книг учнями у відповідності до їхніх інтересів, різноманітна позакласна (клубна) робота. При цьому зміст, методи і форми позакласної роботи максимально наближуються до інтересів дітей і відкривають широкий простір для організації різноманітної ігрової діяльності. Отже, висока результативність педагогічної діяльності колективів, очолюваних С. Т. Шацьким і А. С. Макаренком дає можливість зробити висновок про те, що трудова діяльність учнів є невід’ємною складовою цілісного навчально-виховного процесу.
Опис: Лутфуллін В. С. Трудова діяльність учнів як складова цілісного навчально-виховного процесу / В. С. Лутфуллін // Дидаскал. - 2014. - № 14. - С. 192-195.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7072
Розташовується у зібраннях:Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
4.1 Лутфуллін.pdf175,24 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
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