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Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7072
|Назва:
|Трудова діяльність учнів як складова цілісного навчально-виховного процесу
|Автори:
|Лутфуллін, В.С.
|Ключові слова:
|педагогічний процес
трудова діяльність учнів
Шацький Станіслав Теофілович
Макаренко Антон Семенович
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|Творчий досвід С. Т. Шацького, А. С. Макаренка і В. О. Сухомлинського переконливо
свідчить про те, що невід’ємними складовими цілісного педагогічного процесу поряд
з навчанням є колективна самообслуговуюча, суспільно корисна і продуктивна праця
учнів, самостійне читання книг учнями у відповідності до їхніх інтересів, різноманітна позакласна (клубна) робота. При цьому зміст, методи і форми позакласної роботи максимально наближуються до інтересів дітей і відкривають широкий простір для організації різноманітної ігрової діяльності.
Отже, висока результативність педагогічної діяльності колективів, очолюваних
С. Т. Шацьким і А. С. Макаренком дає можливість зробити висновок про те, що трудова діяльність учнів є невід’ємною складовою цілісного навчально-виховного процесу.
|Опис:
|Лутфуллін В. С. Трудова діяльність учнів як складова цілісного навчально-виховного процесу / В. С. Лутфуллін // Дидаскал. - 2014. - № 14. - С. 192-195.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7072
|Розташовується у зібраннях:
|Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні
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