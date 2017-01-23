Короткий огляд (реферат):

Творчий досвід С. Т. Шацького, А. С. Макаренка і В. О. Сухомлинського переконливо свідчить про те, що невід’ємними складовими цілісного педагогічного процесу поряд з навчанням є колективна самообслуговуюча, суспільно корисна і продуктивна праця учнів, самостійне читання книг учнями у відповідності до їхніх інтересів, різноманітна позакласна (клубна) робота. При цьому зміст, методи і форми позакласної роботи максимально наближуються до інтересів дітей і відкривають широкий простір для організації різноманітної ігрової діяльності. Отже, висока результативність педагогічної діяльності колективів, очолюваних С. Т. Шацьким і А. С. Макаренком дає можливість зробити висновок про те, що трудова діяльність учнів є невід’ємною складовою цілісного навчально-виховного процесу.