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Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7046
|Назва:
|Праця як засіб навчання і виховання в педагогічних поглядах В. О. Сухомлинського
|Автори:
|Шевчук, М.М.
|Ключові слова:
|трудове виховання
Сухомлинський Василь Олександрович
принципи трудового виховання
виховання в праці
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|Центральним у розвитку дитини на сьогодні є трудове виховання. Особливого значення у зв’язку з цим набуває єдність трудової культури і загального розвитку – морального, розумового, естетичного, фізичного; розкриттю, виявленню і розвитку індивідуальності в праці, високій моральній сутності праці, її суспільно-корисній спрямованості. Природно, що трудове виховання має розпочинатися за шкільною партою, оскільки навчання є найважчою працею для школяра. В українській педагогіці дане питання широко піднімалося, особливо це стосується праць В. О. Сухомлинського – відомого українського педагога-новатора. Варто зазначити, що серед шляхів і засобів формування всебічно розвиненої особистості в школі В. О. Сухомлинський вирізняв навчання, рідну природу, працю, слово, традиції, експериментування, багате духовне життя вихованців. За словами вченого, школа стає “колискою народу”, якщо в ній панують культ Матері, Батьківщини, Людини, культ Слова. Одним з головних елементів у цій формулі він вважав залучення дітей до безпосередньої діяльності, процесу, під час якого формуються найкращі якості особистості – колективної праці.
|Опис:
|Шевчук М. М. Праця як засіб навчання і виховання в педагогічних поглядах В. О. Сухомлинського / М. М. Шевчук // Дидаскал. - 2014. - № 14. - С. 155-157.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7046
|Розташовується у зібраннях:
|Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні
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