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Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7046

Назва: Праця як засіб навчання і виховання в педагогічних поглядах В. О. Сухомлинського
Автори: Шевчук, М.М.
Ключові слова: трудове виховання
Сухомлинський Василь Олександрович
принципи трудового виховання
виховання в праці
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): Центральним у розвитку дитини на сьогодні є трудове виховання. Особливого значення у зв’язку з цим набуває єдність трудової культури і загального розвитку – морального, розумового, естетичного, фізичного; розкриттю, виявленню і розвитку індивідуальності в праці, високій моральній сутності праці, її суспільно-корисній спрямованості. Природно, що трудове виховання має розпочинатися за шкільною партою, оскільки навчання є найважчою працею для школяра. В українській педагогіці дане питання широко піднімалося, особливо це стосується праць В. О. Сухомлинського – відомого українського педагога-новатора. Варто зазначити, що серед шляхів і засобів формування всебічно розвиненої особистості в школі В. О. Сухомлинський вирізняв навчання, рідну природу, працю, слово, традиції, експериментування, багате духовне життя вихованців. За словами вченого, школа стає “колискою народу”, якщо в ній панують культ Матері, Батьківщини, Людини, культ Слова. Одним з головних елементів у цій формулі він вважав залучення дітей до безпосередньої діяльності, процесу, під час якого формуються найкращі якості особистості – колективної праці.
Опис: Шевчук М. М. Праця як засіб навчання і виховання в педагогічних поглядах В. О. Сухомлинського / М. М. Шевчук // Дидаскал. - 2014. - № 14. - С. 155-157.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7046
Розташовується у зібраннях:Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
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