Короткий огляд (реферат):

Проблемою взаємозалежності фізичних вправ та фізичної праці на початку ХХ століття глибоко цікавився видатний педагог, методист, лікар і громадський діяч Валентин Костянтинович Крамаренко, який присвятив своє життя розвитку вітчизняної фізичної культури та пропаганді національної системи фізичного виховання України. В. Крамаренко прагнув відповісти на питання: які засоби фізичного розвитку повинні стати основою національної системи виховання? Він був переконаний, що при існуючому розмаїтті фізичних вправ необхідно віддавати переваги тим, що засновані на рухах, які певний народ використав у процесі своєї еволюції у боротьбі за існування із силами природи. Учений вважав «природність» і простоту рухів головними критеріями відбору фізичних вправ. А повноцінний фізичний розвиток – у правильно побудованому процесі повсякденних справ і праці, який потрібно підтримувати протягом усього життя людини.