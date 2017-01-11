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Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6985

Назва: Реалізація ідеї політехнізму в шкільній освіті Україні
Автори: Ільченко, О.Ю.
Сологуб, Л.В.
Ключові слова: політехнізм
шкільна освіта України
сутність праці в освіті
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): Проведене дослідження виявило, що трудова діяльність виступає ключовим поняттям у розробці проблеми реалізації ідеї політехнізму в шкільній освіті. Серед різноманіття важливих проблем, до яких звертається сучасна наука: специфіка і зміст праці, природа праці, її суспільний характер, зародження й розвиток на різних етапах еволюції суспільстві, її сенс і значення для людини, мотиви й стимули праці. Найголовніша з них: у чому полягає сутність праці в сучасних умовах і можливість отримання задоволення від самореалізації в праці. Іншими словами, вчені ставлять собі за мету виявити екзистенціальну природу праці в новій освітній парадигмі з метою визначення й актуалізації нових аспектів творчості й самореалізації людини в праці, знайти шляхи для подолання протиріч між працею та виснажливою повинністю, буденністю, монотонністю, нудною необхідністю та задоволенням від самореалізації у праці, можливістю подолання й звільнення особистості. При цьому важливо зосередити увагу на двох аспектах: змістовому й процесуальному.Змістовий визначає вимоги до програм, підручників та посібників; процесуальний – до методів і організаційних форм. Дотримання цих вимог має забезпечити формування в учнів універсальних та ефективних способів трудової діяльності.
Опис: Ільченко О.Ю., Сологуб Л.В. Реалізація ідеї політехнізму в шкільній освіті Україні / О.Ю. Ільченко, Л.В. Сологуб // Дидаскал. - 2014. - № 14. - С. 46-48.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6985
Розташовується у зібраннях:Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні

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