Короткий огляд (реферат):

Проведене дослідження виявило, що трудова діяльність виступає ключовим поняттям у розробці проблеми реалізації ідеї політехнізму в шкільній освіті. Серед різноманіття важливих проблем, до яких звертається сучасна наука: специфіка і зміст праці, природа праці, її суспільний характер, зародження й розвиток на різних етапах еволюції суспільстві, її сенс і значення для людини, мотиви й стимули праці. Найголовніша з них: у чому полягає сутність праці в сучасних умовах і можливість отримання задоволення від самореалізації в праці. Іншими словами, вчені ставлять собі за мету виявити екзистенціальну природу праці в новій освітній парадигмі з метою визначення й актуалізації нових аспектів творчості й самореалізації людини в праці, знайти шляхи для подолання протиріч між працею та виснажливою повинністю, буденністю, монотонністю, нудною необхідністю та задоволенням від самореалізації у праці, можливістю подолання й звільнення особистості. При цьому важливо зосередити увагу на двох аспектах: змістовому й процесуальному.Змістовий визначає вимоги до програм, підручників та посібників; процесуальний – до методів і організаційних форм. Дотримання цих вимог має забезпечити формування в учнів універсальних та ефективних способів трудової діяльності.